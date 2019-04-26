(Görüntülü) ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinde yeni dönem

İSTANBUL, () - TRAFİKTEKİ motosiklet sürücüleri ve diğer sürücülerin birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması hedefiyle geçtiğimiz yıl Aytemiz’in liderliğinde başlayan ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinin ikinci etabı başladı. Projenin 2019 yılındaki ikinci etabında yeni etkinlikler ile birlikte toplamda 3 bin 500 motosiklet sürücüsüne ulaşılması hedefleniyor.





Akaryakıt şirketi Aytemiz’in ‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘trafikte empati hareketi’ söylemi ile hayata geçen ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesinin ilk etabı tamamlandı. 2018 yılında başlatılan Motorcu Dostu Trafik projesi, yeni hedeflerle 2019 yılı ikinci fazına geçti. İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması amaçlanıyor.





2 yılda 160 istasyonda bu konsepti uyguladıklarını söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Böylece motosiklet sürücülerinin, istasyonlarımızda güvenli yakıt alışverişi yapmalarına ve konforlu zaman geçirmelerine katkı sağladık. Motorcu Dostu İstasyon kavramımız özellikle motosiklet sürücülerinden pek çok takdir mesajı aldı ancak projemizin uluslararası bir ödüle layık görülmesi de bizlere ayrıca gurur verdi” dedi.





18 İLDE 2 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE ULAŞILDI





Motorcu Dostu Trafik projesinin 1 yıla yayılan ilk fazını geride bıraktıklarını söyleyen Ahmet Eke, “Proje kapsamında 2018 yılı içerisinde birçok faaliyette bulunduk. Projemizin Türkiye geneline yayılabilmesi için yaptığımız ‘Asil Özbay ile yol deneyimleri’ gezici etkinliklerimizle 18 ilde yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaştık. İstanbul Koşuyolu'nda hazırlanan özel eğitim pistimizde, güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması için oluşturduğumuz özel eğitim programı çerçevesinde proje için devreye alınan motorcudostutrafik.com.tr web sitesinden tarafımıza başvuran yüzlerce motosiklet sürücüsüne eğitim verdik. Projeye dikkat çekerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla motosikletlilere fosforlu donanım, diğer araçlara ise yine fosforlu proje logolu, dikkat çekici stickerler dağıttık” diye konuştu.





Projesinin ilk fazında motorlu servis personelleri ve kuryelerin ‘motorcu’ imajında etkili olduğunu tespit ettiklerini belirten Eke, “Çağımızın bir gereği olarak hızla hayatımıza giren kuryelerin trafikteki davranışları, tüm motorculara bakış açısını şekillendiriyor. Buradan hareketle, projemizin ikinci fazında, bu konuya biraz daha eğilmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.





İKİNCİ DÖNEMDE NELER YAPILACAK?





Motorcu Dostu Trafik projesinin ikinci fazında yapılması planlanan projelerden de bahseden Ahmet Eke, “Motosiklet sürücülerinin doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edeceğiz. Bunun için kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların ve otoparkların ‘motorcu dostu’ bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında projeyi hatırlatacağız” dedi.





‘ASİL ÖZBAY İLE YOL DENEYİMLERİ’ DEVAM EDECEK





Projenin ikinci etabında ‘Asil Özbay ile Yol Deneyimleri’ gezici aktivitelerinin en az 5 ayrı kent merkezine daha taşınacağını da dile getiren Ahmet Eke, “Gezici aktivitelerimizin yanı sıra Motorcu Dostu Trafik projemiz ile birçok üniversite etkinliğine ve motosiklet festivallerine de katılım sağlayacağız. Motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtacağız” diye konuştu.





ÖDÜLLÜ PROJE





Proje, ABD merkezli piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından ‘Müşteri Değeri Liderliği’ ödülünün sahibi oldu.





KAMU SPOTU YAYINDA





Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün desteği ile hazırlanan kamu spotu televizyonlarda yayınlanmaya başladı.





PROJE ORTAKLARI





Aytemiz’in yanı sıra projeye; Castrol, Fiyuu, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) ve Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF) destek veriyor.