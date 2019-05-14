(Görüntülü) Mehmet Nane: Yeni havalimanına alışmak zaman alacak

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () - PEGASUS Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, katıldığı etkinlikte yeni havalimanı hakkında değerlendirmede bulundu. Altı pistin de tamamladığı zaman havalimanının dar geleceğini ifade eden Nane, “İstanbul’un böyle büyük bir hava meydanında ihtiyacı vardı. Bunu tartışmak artık yersiz. Siz evinizi tanıştığınızda bile o eve, sokağa, o caddeye uyum sağlamanız zaman alıyor. Bu da bir zaman alacak” dedi. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF), İşimiz İş paneli düzenledi. Panele konuşmacı olarak, iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan Danışma Kurulu’nda bulunan yönetici ve girişimci pozisyonunda yer alan 16 üst düzey isim katıldı. Öğrenciler ile bir araya gelen işinsanları, tecrübelerini ve iş dünyasına dair merak edilenleri anlattı. Etkinliğe çok önem verdiklerini ifade eden İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı İpek Altınbaşak Farina, “Biz fakülte olarak bir danışma kurulu oluşturduk. Bu danışma kurulunda sektörde çok tecrübeli 16 tane yönetici ve girişimci var. Çünkü biz sektörle her zaman yakın olmayı, akademik olarak öğrencilerimizin burada kazandıklarını hayatta nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaçlıyoruz. Uzun yıllar tecrübesi olan önemli kurumlarda yer alan bu kişilerin görüşlerini ve tecrübelerini aktarmaları bizim için gerçekten çok değerli. Etkinliğin başından sonuna her zaman da yanımızda oldular. Tek arzumuz öğrencilerimizin iş hayatıyla ilgiyle merak ettiklerini sormalarını ve tecrübelerden faydalanmalarını sağlamak” dedi. “BİZİM İÇİN DİPLOMA ÖNEMLİ DEĞİL” Gençlerle bir araya geldiği için enerji dolduğunu dile getiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Gençlerle bir araya gelmek onların özgürlüğünden faydalanmak demek. Onların gelişime açıklığından destek alıp onları daha da ileriye götürebilmek için bir fırsat yaratmak demek. Bu nedenle gençlerle birlikte olduğumda ben enerji dolduğumu hissediyorum. Çünkü onlar çok enerjikler ve çevreleri ile bu pozitif enerjilerini paylaşabiliyorlar” diye konuştu. “Pegasus olarak işe alımlarda kişinin diplomasına bakmıyoruz” diyen Nane, “Biz o diplomadan kazandıklarına bakıyoruz. O yüzden fırsat eşitliğine inanıyoruz. Kendilerini geliştirip geliştiremediklerine, yabancı dillerinin seviyesine ve mülakatlarda bize katılacakları değere bakıyoruz. Artık burada önemli olan sisteme bir değer katmak. Sizin mezun olduğunuz diploma ve üniversite o kadar önemli değil. Sizin birey olarak kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz ve bunu bulunduğunuz ortamda nasıl paylaşacağınız önemli. Devir çok hızlı değişiyor. Şimdi dijitalleşme ve teknoloji devri. O yüzden bulunduğunuz ortamda başarılı olmak için kendinizi göstermeniz lazım. Kendinizi göstermek için de çalışmanız ve farklılığını ortaya koyabilmeniz lazım. Farklılığı ortaya koyarken de bu farklılığın bulunduğunuz ortama nasıl değer yaratacağını göstermeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı. “YENİ HAVALİMANI BİZİM MİLLİ GURURUMUZ” İstanbul Havalimanı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nane, “Yeni havalimanı bizim milli gururumuz. İstanbul’un böyle büyük bir hava meydanında ihtiyacı vardı. Bunu tartışmak artık yersiz. Siz evinizi tanıştığınızda bile o eve, sokağa, o caddeye uyum sağlamanız zaman alıyor. Bu da bir zaman alacak. Tabi ki alt yapıyla ilgili yetişmesi gereken projeler var. Örneğin bu yıl sonu itibariyle metro gelecek, yeni yollar yapılıyor” dedi. “TURİZM HEDEFLERİNE YENİ HAVALİMANI İLE ULAŞILABİLİNİR” Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasında yeni havalimanının büyük katkı sağlayacağını da belirten Nane, “Bardağın dolu tarafından bakmamız lazım. 2018 yılında Türkiye’ye 40 milyon turist geldi. Bu sene hedef 46 milyon. 2023 yılında ise 70 milyon hedefimiz var. Bunu çok rahat bir şekilde 100 milyona çıkartabiliriz. Böyle bir hedef istiyorsanız büyük bir hava meydanında ihtiyacınız var çünkü mevcut duruma baktığımızda Atatürk ve Sabiha Gökçen kapasitesini doldurmuş vaziyette” diye konuştu. “6 PİST AÇILDIĞINDA BURASI DAR GELECEK” Yeni havalimanının kargo taşımacılığı alanında da önemli olduğunu vurgulayan Nane, konuşmasını şöyle noktaladı: “Ayrıca yeni hava limanı sadece yolcu taşımacılığı için değil, kargo taşımacılığı için de önemli olacak. Türkiye, kuzeyi güneye doğuyu batıya bağlayan çok kritik bir noktada ve ciddi bir kargo potansiyeli var. Şu ana kadarki kargo potansiyeli 1 milyon 750 tondu. Burada 5 milyon tona çıkacak. Bunun için de yeni ve büyük alanlara ihtiyacınız var. İki pistin çalıştığı bir ortamla karşılaştırıyorlar. Halbuki orada altı pist olacak. Altı pist açıldığı zaman ben inanıyorum ki hava meydanı dar gelecek. Bunun için ikinci bir terminal binasının yapılma opsiyonu var. O nedenle buraya mevcut haliyle bakmamak, büyüme haliyle bakmak lazım.”