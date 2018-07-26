(Görüntülü) MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye'nin yıllık susam ihtiyacının 150 bin ton olduğunu, bu ihtiyacın sadece 20 bin tonunun üretilebildiğini belirterek, "Piyasanın kontrolü şu anda ithal susamda" dedi.



Yıllık 20 bin ton susam üretiminin 6 bin tonunu karşılayan Antalya'nın Manavgat ilçesinde MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, piyasanın kontrolünün ithal susamla karşılandığını söyledi. Demirören Haber Ajansı'na () açıklama yapan Boztaş, "Ülkemizin yaklaşık 150 bin ton civarında yıllık susam ihtiyacı var. Bunun 130 bin tonunu ithal ediyoruz. 20 bin ton civarında susamı da kendimiz üretiyoruz. Piyasanın kontrolü şu anda ithal susamda" diye konuştu.



KİLOSU 12- 13 LİRA



Susam üreticisini en çok zorlayan konunun girdiler olduğunu aktaran Ahmet Boztaş, "Yerli susamlarımızın girdi maliyetlerinde son 3 yıldır ciddi artış oldu. Şu anda 12- 13 lira civarında (kilosu) seyreden susam fiyatı var. Yerli üreticiler açısından söylemem gerekirse, bu fiyatı fahiş bir fiyat olarak görmüyorum" diye konuştu.



6 BİN TON SUSAM ÜRETİLİYOR



Başkan Ahmet Boztaş, özelde susam üreticilerinin genelde ise tarım sektörünün diğer ülkelerde olduğu gibi mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurguladı. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ta yıllık susam üretiminin 6 bin ton olduğunu da sözlerine ekledi.



'İTHAL SUSAM KULLANMASINLAR'



Simit üreticilerinin fiyatlardan yakınmak yerine yerli susam kullanmasını isteyen Başkan Boztaş, "Benim simit üreticilerine tavsiyem; yerli susam kullansınlar, ithal susam kullanmasınlar. Çünkü piyasayı kontrol eden ithal susam. Paramız da dışarıya gitmekten, ülkemiz de cari açıktan kurtulmuş olacak" dedi.