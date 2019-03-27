Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

(Görüntülü) Lord Janvrin: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki devam edecek

İNGİLTERE Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Bursa'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini belirten Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve...

İNGİLTERE Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Bursa'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini belirten Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" dedi.

İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki iş delegasyonu ile İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) Bursalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Bursa'nın iş potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Janvrin, "Bursa çok önemli bir iş merkezi, potansiyeli de büyük. Sadece, İstanbul ve Ankara'ya odaklanmak yerine Bursa gibi şehirlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum" dedi. 

Robin Janvrin, beraberindeki havacılık, savunma ve yüksek teknoloji gibi alanlarda faaliyet sürdüren 12 şirketle, KOBİ ve bireysel girişimcileri desteklemek için kentte bulunduklarının vurguladı. Brexit kararının ne olursa olsun Türkiye ile ticari ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade eden Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını biz de tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328