(Görüntülü) 'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

İSTANBUL, () - CarrefourSA, 10 milyon lira yatırımla Tepe Nautilus, Forum İstanbul, Maltepe Park, Marmara Forum, Marmara Park, Adana ve İzmir’deki hipermarketlerinde 'Lezzet Arası' restoranlarını hizmete açtı.





“Lezzet Arası” restoranları, tüketicilere reyondan seçtikleri et, balık veya tavuk ürünlerini hemen pişirtip yiyebilmeleri ya da pişirttikten sonra paket servis yaptırabilmeleri seçeneği sunuyor.





Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın, marketleri yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla tüketicileriyle buluşturduğu Lezzet Arası restoranlarına ilişkin hedefleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve ünlü şef Vedat Başaran’ın katılımıyla Forum İstanbul CarrefourSA’daki Lezzet Arası’nda düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.





KARTALLIOĞLU: TÜKETİCİLERİN YEME,İÇME TERCİHLERİNE ÖZGÜRLÜK GETİRDİK





CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Türkiye’de bir ilke imza atarak market içinde en uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir yemek çeşitleri sunduklarını böylelikle hiper alışveriş deneyimine artı değer oluşturduklarının altını çizerek şöyle konuştu:





“CarrefourSA olarak tüketicilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz olarak belirlediğimiz gıda perakendeciliği hizmetlerimize en uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı Lezzet Arası’nı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında restoranlarımızı toplam 10 milyon TL yatırımla, Lezzet Arası ismiyle gastronomik bir yaşam alanına çevirdik. Bugün için toplam 7 hipermarketimizde tüketicilerimize hizmet veren Lezzet Arası restoranlarını, ilerleyen dönemde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Ülkemizde eşi benzeri olmayan Lezzet Arası’nın mevcut restoranlardan ayıran en önemli özelliği market bünyesinde olması dolayısıyla et, balık veya tavuk reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesi. Böylelikle Lezzet Arası ile tüketicilerimizin, menüye bağlı olmadan yeme – içme tercihlerine özgürlük getirdik. Lezzet Arası Türkiye’de benzeri olmayan bir konsept, Fransız ortağımız Carrefour Grup bu yeni hiper hizmetimizi beğendi ve örnek alarak yurtdışına taşımak istedi. Bu haber bizler için büyük bir gurur kaynağıdır."





ARPACI: LEZZET ARASI’NIN MARKETTEN ALDIĞI CİRO PAYI YÜZDE 4’Ü GEÇTİ





Lezzet Arası’nın yer aldığı hipermarketlerdeki günlük müşteri trafiğinin yüzde 15’inin Lezzet Arası’nda yemek yediğini vurgulayan CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, şunları söyledi:





“Bambaşka bir alışveriş deneyimi olarak yenilediğimiz veya yeni açtığımız hipermarketlerimizdeki en büyük yenilik olan Lezzet Arası restoranlarında hafta içi günlük ortalama 4 bin 200, hafta sonu da günlük ortalama 7 bin kişiye nezih bir ortamda, uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir bir yeme – içme imkânı sunuyoruz. Müşteri trafiğimizi, yıl sonuna kadar yüzde 20’ye taşımayı hedefliyoruz. İster ızgara isterse sulu yemek olsun, ortalama 15 liraya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Çalışanların yanı sıra doğum günü kutlamaları, kadın günleri gibi keyifli buluşmaların da adresi olmaya başladık. Restoranların yer aldığı marketlerin günlük cirolarına baktığımızda Lezzet Arası’nın bu cirolardan aldığı pay yüzde 4'ü geçti. Bu payı sene sonuna kadar yüzde 8 oranına çıkarmak istiyoruz.”





VEDAT BAŞARAN: LEZZET ARASI, ANNE MUTFAĞI GİBİ





Şef Vedat Başaran da, "CarrefourSA’nın günlük olarak, taze taze üretilen ürünlerini ve reyonlarında yer alan zengin ürün çeşitlerini tüketicilere restoran konsepti ile sunmak fikriyle yola çıktık. 'Siz seçin, biz pişirelim' mottosuyla oluşturduğumuz Lezzet Arası’nı bir restorandan da öte daha çok tüketicilerin gün içinde alışverişe ara verip dinlenebilecekleri ve keyifle yemek yiyebilecekleri gastronomik bir yaşam alanı olarak tanımlayabiliriz.Lezzet Arası ile tüketiciler hemuygun fiyata taze, kaliteli ve mevsimine uygunürünlerin yer aldığı çorbalardan salata çeşitlerine, farklı damak tatlarına hitap edecek sulu yemeklerden zeytinyağlılara, hamur işinden tatlılara kadar çeşidi bol yiyeceklere ulaşıyor hem de marketten taze taze seçtikleri et, tavuk, balık ürünlerini profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar. Lezzet Arası’nda, evinizin mutfağı gibi gün boyu canınız ne çekerse sizin için hazırlayabiliyor, hem sizin hem ailenizin hem de arkadaşlarınızın keyifle bir arada olacağı lezzetli anlar yaşama imkanı sunuyoruz" dedi.





TÜKETİCİLER EN ÇOK IZGARA KÖFTEYİ TERCİH EDİYOR





İlki 2017 yılında hizmete açılan Lezzet Arası, bugün Forum İstanbul, Maltepe Park, Marmara Forum, Marmara Park, Acıbadem Nautilus CarrefourSA hipermarketlerinde hizmet sunuyor. Adana M1 ve İzmir Balçova’daki CarrefourSA hipermarketlerde yalnızca balık pişirme hizmeti veriyor.





Şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında,CarrefourSA hipermarketlerinde kurulan Lezzet Arası restoranlarında kahvaltı tabağından baget ekmek sandviçlere, yumurta çeşitlerinden börek ve kurabiyelere, öğle ve akşam yemeği kapsamında Türk mutfağından lezzetlerin yer aldığı sıcak büfe, pide ve börek çeşitleri, et – tavuk – balık çeşitlerinin yer aldığı ızgara büfesi, Lezzet Arası şeflerinin marine ettiği özel et seçenekleri ile salata ve tatlı çeşitleri yer alıyor.





Lezzet Arası restoranlarında somon balığı 18,50 liradan, Çipura 14,90 liradan, ızgara köfte 16,90 liradan, yarım piliç 8,50 liradan ve çocukların çok sevdiği hamburger menü de 12,90 liradan tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler sırasıyla en çok ızgara et olarak köfte, balık olarak çipura, levrek, somon ve tavuk eti tercih ediyor.