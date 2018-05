(Görüntülü) Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yaz aylarında geceliği 20-25 liraya tatil imkanı kadar, geceliği binlerce euro ve dolara tatil de mümkün. Dünya liderlerinden Hollywood yıldızlarına birçok ünlü ismin ağırlandığı kral daireleri ve süperlüks villaların gecelik fiyatları, 650 euro'dan başlayıp 19 bin dolara kadar çıkıyor. Dünyada 'Her şey Dahil Turizm' şekliyle öne çıkan ve yılda 10-15 milyon yabancı turistin ağırlandığı Antalya'da her bütçeye göre tatil imkanı var. Çadırda tatilden ultralüks villalara kadar geniş bir konsepte sahip kentte, bu yıl 14 milyonu yabancı 18 milyona yakın ziyaretçi hedefleniyor. 2 milyonun üzerindeki nüfusuyla 20 milyon kişilik hareketin beklendiği kent, G20 Liderler Zirvesi, Expo 2016, NATO Zirvesi gibi uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliğinin yanı sıra, her yıl binlerce kongre, futbol takımlarının hazırlık kampları gibi alternatifler de sunuyor. DÜNYA LİDERLERİ KALDI Antalya; Obama, Putin, Merkel gibi dünya liderlerinin yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey, Richard Gere ve Tom Jones, Paris Hilton, birçok ülkeden siyaset, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin konakladığı ultralüks kral daireleri ve villalarıyla da öne çıkıyor. Kundu, Kemerağzı, Belek, Kemer ve Side gibi tatil yörelerindeki 5 yıldızlı otellerin villa ve kral dairelerindeki tatillerin gecelik fiyatı ise 650 euro'dan başlayıp 19 bin dolar, 16 bin euro gibi fiyatlara ulaşıyor. HELİKOPTERLE TRANSFER VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca özel oda servisi, sauna, Türk Hamamı, SPA, sinema salonu, özel açık havuz, özel yatak odaları bulunuyor. Bu tip villaların banyo duvarlarının bir kısmı ve armatürleri de altın kaplama ve camları kurşun geçirmez. Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan villa müşterisi, plajda da kendisine ayrılan özel iskeleden denize giriyor. Arap şeyhleri, Hollywood yıldızları, ünlü sporcular, iş adamları ve devlet başkanlarına hizmet veren bu villa ve kral dairelerinin müşterileri havalimanından lüks otomobiller veya helikopterle otele transfer ediliyor. OTELLER VE VİLLALARIN ÖZELLİKLERİ THE LAND OF LEGENDS: Belek'te 4 milyar TL yatırımla dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan ve sadece bir otel değil, yaşam ve eğlence merkezi olan The Land Of Legends'in çocuk konseptli en lüks odası Kingdom Suite, 283 metrekarelik geniş alanında 2 yatak odası, özel jakuzi, bir oturma odası ve geniş salona sahip. Sofistike, elegan ve lüks yaşam tarzıyla bütünleşen Kingdom Suite'in gecelik fiyatı ise 5 bin Euro. Otelde benzer özelliklere sahip Terrace Suite 130, Grand Suite 108, Family Suite 83 metrekare. CALİSTA LUXURY RESORT: Belek'teki Calista Luxury Resort, G20 Liderler Zirvesi'nde dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı konuk etmişti. Villa Leo, 2 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Swarovski taşlı duvar kağıtları, 24 ayar altından muslukları bulunan villa, Rus milyarder Roman Abramoviç, dünyaca ünlü caz sanatçısı Monica Molina, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç gibi isimleri ağırladı. Geceliği 16 bin Euro. Bu villaya yakın özellikte Superrior ve Twin villalarının da bulunduğu otelde Obama ise King Suit'i tercih etmişti. 240 metrekarelik King Suit'in gecelik fiyatı 5 bin Euro'dan başlıyor. MAXX ROYAL BELEK Rusya lideri Vladimir Putin'in de konakladığı Maxx Royal Hotel'in 630 m2'lik en büyük villası olan 'Ovner' golf sahasının içinde, ağaçlarla yarı izole edilmiş, özel tasarımlı 495 m2 iç mekân, özel açık havuz ve teras, jakuzili pavilyon, 4 yatak odası, 1 oturma odası, 1 yemek odası, mutfak, Türk hamamı, fitness ile 3 adet balkondan oluşuyor. Otelin Albatross, Presidential villalarla King Suit, Royal Suit, Laguna Dubleks ve Teras Suite gibi kral daireleri de bulunuyor. Ovner villanın mayıs sonuna kadarki gecelik fiyatı 15 bin 588 TL. TİTANİC DE LUXE GOLF BELEK Villaları ve suitleriyle öne çıkan otelde Presidential, Superrior, Exclusive Pool ve Desing Pool olmak üzere dört villa çeşidi var. 2700 m2'lik golf sahası ve nehir manzaralı Presidental villa 100 metrekare özel açık havuz, 2 bin metrekare bahçe, nilüfer havuzlu sohbet alanı, teras, Türk hamamı, sauna, buhar, fitness, masaj odası, 5 yatak odası 1 salon, donanımlı geniş mutfak, yemek salonu, özel güneşlenme alanı, barbekü alanı, cabana, king size yatak, tüm odalarda banyo ve jakuziden oluşuyor. Suit ve villa fiyatları gecelik 3 bin 500 TL'den başlayıp 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. REGNUM CARYA GOLF &SPA RESORT G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği otel olarak adını duyuran Regnum Carya, süper lüks villalara sahip. En lüksü ise Crown Villa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı, golf sahasının yanında bulunan havuz manzaralı 3 bin 500 m2'lik Crown Villada teras, oturma odası, yemek alanı, şömine, özel SPA merkezi, İtalyan tasarımlı mutfak, açık hava jakuzi, yerden ısıtma sistemi, ana odada jakuzi ve sauna, teras, bar, toplantı odası, tam teşekküllü mutfak, kurşun geçirmez camlar, özel araç park yeri ve açık hava jakuzisi bulunuyor. Otelde King Villa, Carya Villa ve Baron Villa da bulunuyor. Kurşun geçirmez camlara sahip süper lüks villaların gecelik ücretleri Crown Villa 15 bin dolar, King 8 bin Dolar, Baron ise 5 bin dolar. GLORIA SERENITY Bahçe içinde 2 bin m2'lik villa geniş salon, çalışma odası, 2 hizmetli yatak odası ve modern mutfak, 290 m2'lik yüzme havuzu, masaj ve bakım odası, fitness, bilardo ve sinema salonları, bar ve bahçede tamamı tik ağacıyla kaplı teras mevcut. Ebeveyn yatak odası, 2 özel banyolu konuk odası, 3 özel banyolu çocuk odası, 150 metrekare alana sahip içinde özel hidroterapi jakuzisi bulunan özel terası var. Geceliği 15 bin dolar. CONCORDE DE LUXE HOTEL Kundu'da otelin 6 ve 7'nci katlarında bulunan Royal suitler oldukça lüks ve konforlu. İki adet Royal Suit, deniz manzaralı yatak odaları, jakuzi gibi birçok lüksü içinde barındırıyor. 82 metrekare olan bu kral dairelerinin gecelik fiyatı ise 13 Haziran'a kadar 9 bin TL. RIXOS SUNGATE Beldibi'ndeki otelin villasında 5 yatak odası, 6 banyo, 2 hizmetli odası, bekleme odası, toplantı salonu, yemek odası, şömineli büyük salon, özel bar, mutfak, TV odası, 13 plazma TV, sauna, fitness salonu, açık- kapalı yüzme havuzları, jakuzi, teras ve kendisine ait kameriyeli geniş bir bahçe bulunuyor. Özel hizmetlilerin görev yaptığı villanın geceliği 19 bin dolar. AMARA DOLCE VITA Kemer'de bulunan Amara Dolce Vita'nın iki katlı kral dairesi özel ısıtmalı yüzme havuzu, 4 yatak odası, alt katında Amerikan mutfak, yemek odası, salon, fitness, sauna, küçük bir hizmetli odası ve terastan oluşuyor. Geceliği 10 bin dolar. CORNELIA DIAMOND Belek'teki Cornelia Diamond'ın 700 metrekare büyüklüğündeki kral dairesi 3 yatak odası, 4 banyo, 1 salon, tam donanımlı mutfak, 10'lu yemek grubu, oturma odası, çalışma odası, koşu bandı ve koşu bisikletinin bulunduğu spor köşesi, kokteyl ve lounge alanı, 40 metrekarelik jakuzi, masaj yatağı ve sauna ile 2 güneşlenme terasından oluşuyor. Dairede 24 saat aşçı ve sekreterya hizmeti sunuluyor. Geceliği 12 bin TL. ELA QUALITY Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin harmanlandığı ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tercih ettiği Belek'teki Ela Quality Resort'ın 1230 metrekarelik alana kurulu villasında 3 yatak odası, bir oturma odası, yemek odası, mutfak, hamam, sauna ve jakuzi bulunuyor. Geceliği 7 bin 600 dolar. SUSESİ Belek'te bulunan Susesi de Luxe Hotel'in VIP villası, otel içerisinde müstakil bahçe ve havuzuyla yer alıyor. 750 metrekare ve 2 kattan oluşan villanın müşterileri için çiçekle karşılama, VIP transfer hizmeti veriliyor. Geceliği 7 bin 800 euro. RIXOS PREMIUM BELEK Muhteşem Akdeniz manzaralı 315 m2'lik Royal Premium Suite, 264 m2'lik Villa Prive, jakuzi, 4 yatak odası, şömineli geniş salon, tam ekipmanlı mutfak, yemek odası, dışarıda barbekü alanı, nilüfer çiçekleri ile dolu göletin çevrelediği üstü kapalı oturma alanı, Türk hamamı, sauna, özel yat iskelesi gibi özelliklere sahip. Gecelik fiyatlar Royal Premium Suite 2 bin 400 euro, Villa Prive 2 bin euro, Club Villa 1500 euro. KAYA PALAZZO Belek'te G20 Liderler Zirvesi'nin yedek oteli olarak hizmet veren Kaya Palazzo Hotel'de doğrudan denize konumlandırılmış Villa Ducale 175 metrekare. 3 yatak odası, salon, teras, 200 metrekare özel açık havuz, özel içkiler ve yöresel lezzetler ve özel hizmetlerin sunulduğu villanın gecelik fiyatı 3 bin 500 euro. IC HOTELS RESIDENCE 65 metrekareden başlayan Lake, Lake Deluxe, Bali Junior, Bali, Bali Deluxe ve Superior Deluxe Villa olmak üzere 44 villanın bulunduğu otelde en lüks villa 396 metrekareyle Superrior Deluxe Villa. Üç yatak odasına sahip, özel havuzlu bu villada gecelik fiyat 9 bin TL. IC Green Palace Hotel'in kral dairesi ise gecelik 2 bin 500 TL. AKRA HOTEL Kent merkezi Lara bölgesindeki Akra Hotel'de bir kral dairesi bulunuyor. En üst katta 210 metrekare iki oda, bir salon, kendi mutfağı, havuzu ve şezlongu, kütüphanesi bulunan Panorama Suite, Beydağları ve Akdeniz manzarası sunuyor. Geceliği ise 950 Euro. Otelde 135 metrekarelik Ocean Suite, 98 metrekarelik İnfinity Suite ve 65 metrekarelik Mediterranean Suite de lüks sekmente hitap ediyor. RIXOS DOWNTOWN Rixos'un kent merkezi Konyaaltı sahilinde bulunan şehir oteli Downtown'un en üst katında bulunan 128 metrekarelik King Suite, Akdeniz ve Beydağları manzarası sunuyor. 2 yatak odası ve bir salondan oluşan kral dairesinde gecelik konaklama fiyatı ise 650 euro'dan başlıyor. MAXX ROYAL KEMER Özel havuz ayrıcalığı, akıllı oda sistemi ve konforlu tasarıma sahip 450 metrekarelik Presidential Villa, 5 yatak odası, çalışma/misafir odası, jakuzi, salon, ayrı mutfak, 3 soyunma odası, 7 WC, sauna, buhar odası, geleneksel Türk hamamı, kapalı havuz ve spor alanı barındırıyor. Geniş aileler ve özel organizasyon konaklamaları için tercih edilen villanın ortalama fiyatı gecelik 8 bin Euro.