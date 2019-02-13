(Görüntülü) Komisyoncular Derneği Başkanı: Artan fiyatların sorumlusu değiliz

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, sebze ve meyvedeki yüksek fiyatların komisyoncularla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. İstanbul ve Ankara'da farklı noktalara kurulan tanzim satış alanlarında üreticiden alınan sebze ve meyveler, uygun fiyatlara tüketici ile buluşturuluyor. Fiyat artışlarından sorumlu tutulan hal esnafı ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savunuyor. Türkiye'nin en önemli hallerinden birisi olan Mersin Hali'ndeki son durumu değerlendiren Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, "Kesinlikle fiyatların yükselmesi bizden kaynaklı değil. Bizler halde üreticilerin hesabına çalışan temsilcileriz. Üreticinin ürünün borsa görevi gören hallerde değerlendirip, yüzde 8 komisyonumuzu kesip, geri kalanı üreticinin hesabına yatırıyoruz. Yüzde 8'lik komisyon da ürünün kendi satış rakamı içinden alınan tutar, üzerine konulmuyor. Hallerde ürün fiyatlarının yükselmesinin nedeni komisyoncular değil. Belediye ve maliye ekipleri sık sık denetliyor. Bir haftaya yakın zamandır müfettişlerimizi misafir ediyoruz. Denetimler süreklilik arz ediyor. Bugüne kadar kesilen bir ceza yok ama eksik beyanda bulunan arkadaşlarımıza ceza kesiliyor" diye konuştu.