(Görüntülü) Kayseri OSB'de iş çok, işçi yok

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalar, verdikleri ilanlarla vasıflı ve vasıfsız işçi arıyor. Fabrikaların kapılarında, servis araçlarının üzerinde 'eleman aranıyor' ilanlarına sıkça rastlanırken, yetkililer işsizlerin ağırlıklı olarak 'masa başı' iş istediklerini söyledi.



Türkiye'de işsizlik oranlarının yüksek olduğu şu günlerde, Kayseri ve Mimarsinan Organize Sanayi bölgelerindeki fabrikalar çalışacak işçi bulamıyor. Yaklaşık 80 bin kişinin çalıştığı bu iki organize sanayi bölgesinde fabrikaların kapılarında ve servis araçlarında 'Eleman aranıyor' ilanlarına sıkça rastlanıyor.



Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yapılan çalışmalar, işbaşı eğitim programları sayesinde kentteki işsiz sayısının azaldığını, ikinci istihdam hamlesiyle, işverenlerin hedeflerinin yüzde 5 rakamını ikiye katlayıp, yüzde 10'luk istihdam sağladıklarını söyledi. Vali Kamçı, ''Sanayi bölgelerinde vasıflı ve vasıfsız işçi sıkıntısı çekiliyor. Örneğin son olarak ziyaret ettiğim Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın yetkilisi, 200'e yakın işçi almak istediğini, ancak bulamadığını söyledi. Kayseri'de bir anlamda işsizlik var denilemez. Zira, işsizler iş ararken, sanayici de öncelikli olarak yana yana vasıflı vasıfsız işçi arıyor. Ama, işsizler ne hikmetse ağırlıklı olarak belediyeler ve sağlık sektöründen iş istiyor'' diye konuştu



MASA BAŞI İŞ İSTİYORLAR



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Kayseri sanayisinde öncelikli olarak döşemeci sıkıntısı çekildiğini, sanayicilerin 2 ila 5 bin TL arasında maaşla döşemeci aradıklarını belirterek, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’nın himayelerinde başlatılmış olan +2 istihdam seferberliği kapsamında başlatılmış olan faaliyetler kapsamında istihdam yaratıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ni gezin bakın, fabrikaların kapıları işçi alınacak ilanlarıyla dolu. Vasıflıdan vazgeçtik, vasıfsız işçi de bulamıyoruz. Herkes masa başı, rahat bir iş peşinde. Onun için Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde lise seviyesinde eğitim veren teknik kolejimizin kapasitesini artırıyoruz'' dedi



GENÇLER MAALESEF İŞ BEĞENMİYOR



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da gençlerin iş beğenmediğini ve masa başı iş beklediklerine değinerek "İşsizlik sorunu değil, iş sorunu var. Gençlerimizde baktığınız zaman iş beğenmemek var. Herkes rahat iş istiyor. İş taleplerinin çoğu masabaşı oluyor. Organize Sanayideki arkadaşlarımız işçi bulamamaktan yakınıyor. Bunda da haklılar. Çünkü insanlarımız rahat bir meslek istiyorlar ama, rahatlık şöyle var; eğer çalışırsanız, işinizi severek yaparsanız her iş rahattır" şeklinde konuştu.



İŞSİZLER RAHAT İŞ PEŞİNDE



İş Kurumu Kayseri (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ise, "Bugün Organize Sanayi Bölgesi'ni hep birlikte gezdiğimiz zaman hemen hemen her fabrikanın önünde kalifiye ve vasıfsız işçi arandığına dair ilanlar görürüz. Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle vatandaşlarımız çalışmak istemiyorlar. Sebebi de daha rahat ,devlet işi gibi görevler istiyorlar. Şehir hastanemiz açıldı. Orada yaklaşık bin 500 civarındaki bir isteğe 7-8 bin kişi gönderdik. Herkes oraya gitmek istiyor. Belediyelere kısa süreli işler bile olsa gitmek isteyen çok vatandaşımız var" şeklinde konuştu.



İŞSİZLERİN GÖZÜ KPSS'DE, MEMURLUKTA



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, KPSS sınavlarına olan ilğiye dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Son KPSS sınavlarında olayı gördük. 1 milyon 200 bin gencimiz bu sınavlara giriyor. Memur olabilmek için sınavlara koşa koşa gidiyor. Özel sektöre gelmek istemiyorlar. Gençlerle ilgili herhalde şöyle yanlış bir yönlendirme ve eğitim sistemimiz var; normalde sanayide çalışmayı çok arzulamıyorlar. Bunu artık bir şekilde çözmemiz lazım. Fabrikanın önlerinde ilanları görebilirsiniz. Aslında bunu bizim söylememizden ziyade fabrikaların önündeki işçi arayan ilanlar, pankartlar, afişler durumu özetliyor. Resmi işsizlik sayılarına bakıyoruz, ancak, burada işçi bulamayınca zaten burada bir tezatlık olduğunu görüyoruz. Onun için bu işin hızlıca ele alınması lazım. İşçisizlik problemini bizim çözmemiz lazım. Türkiye'nin üretmekten başka şansı yok. Bunun içinde bize kalifiye ve kalifiye olmayan mutlak suretle elamana ihtiyacımız var.''



