(Görüntülü)İstanbul'da turist sayısındaki artış lokum satışlarına da yansıdı; esnafa göre yarı yarıya artış var
Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,()- İSTANBUL'a 9 ayda gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11.3 milyona yükselmesi, Türk lokumu satışlarına da doping etkisi yaptı.Günde ortalama 30 bin ziyaretçi...
Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,()- İSTANBUL'a 9 ayda gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11.3 milyona yükselmesi, Türk lokumu satışlarına da doping etkisi yaptı.Günde ortalama 30 bin ziyaretçi ağırlayan, turistlerin önemli alışveriş merkezlerinden Mısır Çarşısı esnafına göre lokum satışları son dönemlerde yarı yarıya arttı.Dükkanlar lokum almak isteyen yabancılarla doldu taştı.Turistler, yakınlarına hediye götürmek için halı ve kilim yerine daha çok lokum satın aldıklarını söylediler.
İstanbul'a 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. En çok 858 bin ile Alman turist kente gelirken, Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış yaşandı. Kente yüzde 25.8 artış ile toplam 2 milyon 927 bin Arap turist ziyaret etti. En çok gelişler ise 545 bin ile Irak'tan oldu.Turizmdeki canlanma da kent esnafın yüzünün güldürürken, özellikle dünyanın dört bir yanında tanınan Türkiye denildiğinde birçok yabancının aklına gelen Türk lokumu satışlarını da artırdı. Daha önce halı ve kilim alışverişine ilgi gösteren yabancılar, özellikle son dönemde alışveriş rotalarını kilolarca lokum almaya çevirdi.
SATIŞLARDAKİ ARTIŞ TARİHİ MISIR ÇARŞISI'NA DA YANSIDI
Turist sayısındaki artış özellikle Tarihi Mısır Çarşısı'nda Türk lokum satışlarına da yansıdı. Özellikle tarihi çarşıyı gezen yabancı turistler, lokum satın almadan ayrılmıyor.Çarşıda tonlarca lokum yabancılara satılıyor.Dükkanlar lokum almak için gelenlerle dolup taşıyor. Zaman zaman dükkanların önünde lokum için kuyruklar oluşuyor. Tadımlık veya hediye için kilolarca lokum satın alan yabancı turistlerin yanı sıra kente yurt içinden gezmeye gelen Türkler arasında da lokum satın alanların sayısındaki artış dikkat çekti. Tarihi yarımada da lokum satışı yapan esnafın verdiği bilgiye göre en çok lokumu alanlar ise Arap turistler oluyor.
"İSPANYOLLAR DA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR"
Yabancı turiste günde kilolarca lokum satan bir işletmede çalışan Hüseyin Bakkal,"Lokum satışlarımız çok güzel gidiyor. Arap ülkelerinden gelen turistlerimiz daha çok alıyor. İspanyol müşterilerimiz de çok alışveriş yapıyor. Türk misafrlerimiz de özellikle misafir ağırlamak ve nikah için lokum alıyor. Lokum satışları yüzde 50 ila yüzde 60 oranında arttı. Havaların soğumasına rağmen işlerimiz gayet iyi gidiyor" diye lokum satışlarındaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tarihi çarşıyı gezerken lokum dükkanlarına giren turistler ise hem kenti hem de Türk lokumunu çok beğendiklerini söylediler.Yabancı turistler, ülkelerine dönerken yakınlarına hediye götürmek için Türk lokumu satın aldıklarını belirttiler. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan da uçan birçok yabancı ve gurbetçi yolcu, Türkiye'den ayrılırken Türk lokumuna büyük ilgi gösteriyorlar.
ARAP ÜLKELERİNDEN İSTANBUL'A GELEN ZİYARETÇİ SAYISI(OCAK-EYLÜL)
1.IRAK:545.905
2.SUUDİ ARABİSTAN: 385.013
3.KUVEYT: 279.081
4.ÜRDÜN: 262.532
5.CEZAYİR: 212.429
6.LÜBNAN: 199.277
7.LİBYA: 190.007
8.FAS: 161.958
9.SURİYE: 139.576
10.MISIR: 125.360
11.TUNUS: 121.170
12.KATAR: 74.839
13.UMMAN: 62.189
14.BAHREYN: 54.923
15.FİLİSTİN: 45.614
16.YEMEN: 30.023
17.B.A.E:24.820
18.SUDAN:12.854
İSTANBUL’A OCAK-EYLÜL DE GELEN YABANCILAR SIRALAMASI(İLK 52)
1.ALMANYA: 858.128
2.IRAN: 687.550
3.IRAK: 545.905
4.RUSYA FEDERASYONU: 512.318
5.FRANSA: 387.763
6.SUUDI ARABISTAN: 385.013
7. INGILTERE: 367.096
8. AMERIKA B.D.: 358.765
9. ÇİN HALK CUM: 300.603
10.KUVEYT: 279.081
11.ÜRDÜN: 262.532
12.UKRAYNA: 250.543
13.HOLLANDA: 227.187
14.ISRAIL: 222.831
15.TÜRKMENISTAN: 216.322
16.CEZAYIR: 212.429
17.ITALYA: 212.368
18.LÜBNAN: 199.277
19.LIBYA: 190.007
20.AZERBAYCAN: 186.262
21.ÖZBEKISTAN: 174.228
22.FAS: 161.958
23.ISPANYA: 153.603
24.KAZAKISTAN: 153.117
25.KORE CUM. (GÜNEY): 144.230
26.SURIYE: 139.576
27.HINDISTAN: 133.992
28.ISVEÇ:132.688
29.MISIR: 125.360
30.AVUSTURYA:122.527
31.TUNUS: 121.170
32.BELÇIKA: 105.914
33.ROMANYA: 103.611
34.ISVIÇRE: 100.885
35.PAKISTAN: 91.814
36.KANADA: 86.841
37.ENDONEZYA: 83.249
38.K.K.T.C: 82.031
39.TAYVAN: 80.761
40.YUNANISTAN: 77.466
41.KIRGIZISTAN: 76.050
42.KATAR: 74.839
43.AVUSTRALYA: 68.699
44.BULGARISTAN: 68.557
45.JAPONYA: 68.336
46.DANIMARKA: 67.692
47.MALEZYA: 66.477
48.BREZILYA: 65.483
49.OMAN: 62.189
50.BAHREYN: 54.923
51.HAYMATLOS: 52.454
52.ARJANTIN: 49.479
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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