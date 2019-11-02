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(Görüntülü)İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,()- İSTANBUL'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması da belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye...

EKONOMİ 02.11.2019, 09:37
(Görüntülü)İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,()- İSTANBUL'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması da belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi. Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti. Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti. 
ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ 
Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.
EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI
İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı. 
ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI
Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu. 
ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI(OCAK-EYLÜL)
1.IRAK:545.905
2.SUUDİ ARABİSTAN: 385.013
3.KUVEYT: 279.081
4.ÜRDÜN: 262.532
5.CEZAYİR: 212.429
6.LÜBNAN: 199.277
7.LİBYA: 190.007
8.FAS: 161.958
9.SURİYE: 139.576
10.MISIR: 125.360
11.TUNUS: 121.170
12.KATAR: 74.839
13.UMMAN: 62.189
14.BAHREYN: 54.923
15.FİLİSTİN: 45.614
16.YEMEN: 30.023
17.B.A.E:24.820
18.SUDAN:12.854
İSTANBUL’A OCAK-EYLÜL DE GELEN YABANCILAR SIRALAMASI(İLK 52)
1.ALMANYA: 858.128
2.IRAN: 687.550
3.IRAK: 545.905
4.RUSYA FEDERASYONU: 512.318
5.FRANSA: 387.763
6.SUUDI ARABISTAN: 385.013
7. INGILTERE: 367.096
8. AMERIKA B.D.: 358.765
9. ÇİN HALK CUM: 300.603
10.KUVEYT: 279.081
11.ÜRDÜN: 262.532
12.UKRAYNA: 250.543
13.HOLLANDA: 227.187
14.ISRAIL: 222.831
15.TÜRKMENISTAN: 216.322
16.CEZAYIR: 212.429
17.ITALYA: 212.368
18.LÜBNAN: 199.277
19.LIBYA: 190.007
20.AZERBAYCAN: 186.262
21.ÖZBEKISTAN: 174.228
22.FAS: 161.958
23.ISPANYA: 153.603
24.KAZAKISTAN: 153.117
25.KORE CUM. (GÜNEY): 144.230
26.SURIYE: 139.576
27.HINDISTAN: 133.992
28.ISVEÇ:132.688
29.MISIR: 125.360
30.AVUSTURYA:122.527
31.TUNUS: 121.170
32.BELÇIKA: 105.914
33.ROMANYA: 103.611
34.ISVIÇRE: 100.885
35.PAKISTAN: 91.814
36.KANADA: 86.841
37.ENDONEZYA: 83.249
38.K.K.T.C: 82.031
39.TAYVAN: 80.761
40.YUNANISTAN: 77.466
41.KIRGIZISTAN: 76.050
42.KATAR: 74.839
43.AVUSTRALYA: 68.699
44.BULGARISTAN: 68.557
45.JAPONYA: 68.336
46.DANIMARKA: 67.692
47.MALEZYA: 66.477
48.BREZILYA: 65.483
49.OMAN: 62.189
50.BAHREYN: 54.923
51.HAYMATLOS: 52.454
52.ARJANTIN: 49.479 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İstanbul'da tarihi yarımadadan turist görüntüleri
Aayasofya'dan turist kafileleri
İstanbul Havalimanı'nda turist kafilileri
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