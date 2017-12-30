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(Görüntülü Haber) Yıl sonu indirimleri, piyasayı canlandırdı

GAZİANTEP'te, yeni yıla sayılı günler kala yıl sonu indirimlerinden yararlanmak isteyenler mağazalara akın etti. Yaklaşan yeni yıl öncesinde birçok mağaza, yüzde 70'e varan indirim yapmaya başladı. Yapılan indirimlerden yararlanmak isteyenler...

GAZİANTEP'te, yeni yıla sayılı günler kala yıl sonu indirimlerinden yararlanmak isteyenler mağazalara akın etti. Yaklaşan yeni yıl öncesinde birçok mağaza, yüzde 70'e varan indirim yapmaya başladı. Yapılan indirimlerden yararlanmak isteyenler ise, mağazalara akın ediyor. Kentin açık hava alışveriş merkezi olarak bilinen Gaziler Caddesi'nde vitrinleri kaplayan 'indirim' yazıları ve yılbaşı süslemeleri müşterilerin dikkatini çekiyor. Caddeyi dolduranlar yeni yıl öncesi uygun fiyatlarla istediği ürünleri satın alıyor. Cadde esnafı yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu, yıl sonu öncesi geleneksel hale gelen indirim kampanyalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini ve satışlarda yüzde 50 oranında artış yaşandığını ifade etti. ÇEREZ VE KURU YEMİŞE RAĞBET Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi çerez ve kuru yemişlere de rağbet büyük. Kuruyemişçiler, satışlardan oldukça memnun olduğunu kaydederek, vatandaşların en çok özel yapılmış karışık çerezlerden almayı tercih ettiklerini söyledi.

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