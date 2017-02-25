(Görüntülü Haber) Yerli muzda hedef 1 milyon ton

'TÜRKİYE'nin muz deposu' olarak bilinen Mersin'in Anamur İlçesi'nde üreticilere danışmanlık yapan Ziraat Mühendisi Bünyamin Kozak, hedeflerinin 1 milyon ton üretime ulaşıp işportadan, market tezgahlarına kadar yer almak olduğunu söyledi. Yılda 430 bin ton muz üretimi yapılan ilçedeki çiftçiler adına konuşan Ziraat Mühendisi Bünyamin Kozak, Anamur muzunun hak ettiği konuma gelmesi için market tezgahlarındaki yerinin genişletilmesi gerektiğini anlattı. Dışarıdan ithal yolu ile muz getirildiğini aktaran Kozak, şöyle devam etti: "Ürettiğimiz muz seyyar satıcı, pazarcıda, işportada satılıyor. İthal muz ise doğrudan markete giriyor. Muz üretimi 1 milyon ton olması durumunda ayda 1 parmak olan muz tüketimi 1 haftaya düşecek. Dünyada muzun üretimi yapan Ekvator gibi ülkeler artık muz üretimini yavaşlattı ve kakao üretimine kaydı. Bu yüzden ileride yerli muza yöneliş artabilir. Artık yerli muz olarak markete girmek istiyoruz. Bunun için 12 ay üretim yapmalı ve bunu yaparken de muz üreticileri olarak kaliteyi arttırmak adına daha dikkatli ve daha hassas olmalıyız. Öte yandan Anamur'da sera yapımına uygun binlerce dönüm boş alan miras davalarının sürmesinden kaynaklı değerlendirilmiyor." DESTEK İSTEDİ 32 yıldır muz üreticiliği yapan Zeki Kılınç ise şunları kaydetti: "2000-2002 yıllarında bir kilo muzun ederi, 1 kilo sera naylonuna ve 4 kilo demire tekabül ediyordu. Şimdi ise 1 kilo muz 1 kilo demirin bile maliyetini karşılayamıyor. Şimdi 10 kilo muz, 1 kilo naylon etmiyor. Çok zor durumdayız. Devletin vermiş olduğu 8 lira gibi gülünç bir destek rakamı var. Buğdaya da arpaya da aynı rakam veriliyor. Oysa muzda naylon, demir gübre fiyatları oldukça yükseldi. Muzda eski verimi alamaz olduk. Devletin muz üreticisine olan desteğini arttırmasını istiyoruz'.'