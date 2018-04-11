(Görüntülü Haber) Yaş çay fiyatının 2 lira 60 kuruş olması istendi

Aytekin KALENDER/RİZE, ()- RİZE Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaklaşan yaş çay sezonu öncesi açıklanacak çay fiyatı ile ilgili konuştu. Paliç, 2017 yılında kilosu 2 lira olan yaş çay fiyatının 2018 yılında destekleme ile beraber 2 lira 60 kuruş olmasını talep ettiklerini söyledi.



Rize Ziraat Odası Meclisi'nde çay fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, “Talebimiz destekleme ile beraber 2 lira 60 kuruştur. Bakanımıza Rize’ye gelişinde bu talebimizi iletmiştim. Geçen sene ne yazık ki çay sezonu başlamasına rağmen çay fiyatı belli değildi. Bu sezon bunun olmaması için siyasilerimiz aracılığı ile bakanımızın çay sezonu başlamadan çay fiyatını açıklamasını talep ediyoruz. Geçen sezon çayını satan ve alan çay fiyatını bilmiyordu“ dedi.



Rizeli vatandaşlar ise çay fiyatının düşük olduğunu, yaş çayın kilo fiyatının 3 lira olmasını istedi.