Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan () – Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye’ye gelen humanoid robot Sofia’nın Yapı Kredi’nin yeni reklam yüzü olacağını söyledi. Doğan, “Sofia ile bir işbirliğimiz olacak; kendisiyle yeni bir reklam filmi projemiz var” dedi. (Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) Yapı Kredi: Humanoid robot Sofia yeni reklam yüzümüz
Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan () – Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye’ye gelen humanoid robot Sofia’nın Yapı Kredi’nin yeni reklam yüzü olacağını söyledi. Doğan,...
19 Nisan 2018 Perşembe 11:00
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