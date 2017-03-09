(Görüntülü Haber) Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 7'nci Türkiye Konferansı Kayseri’de başladı

Oktay ENSARİ- Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - ULUSLARARASI Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) 7'nci Türkiye Konferansı, Kayseri’de başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, toplu taşımacılıkta reform ve kurumsallaşma ele alındı. Toplu taşımacılıkta kullanılan son model otobüslerin de sergilendiği, Türk malı elektrikli körüklü bir otobüsün de incelendiği konferans, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde başladı. Yurt dışındaki 7 ülkeden ve Türkiye’den ağırlıklı olarak il ve ilçe belediye başkanları ile belediyelerin ulaşım görevlileri, toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlar katıldı. Konferansta ağırlıklı olarak sektörün gündemindeki konulardan olan toplu taşımacılıkta reform ve kurumsallaşma ele alındı.UITP Genel Sekreteri Alain Flausch, toplu taşımacılığın tüm ülkelerin sorunu olduğunu vurgulayıp, Kayseri’deki raylı sistem ve diğer çözüm odaklı çalışmalardan övgüyle söz etti. Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik de konferansın açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin Kayseri’de 2'nci kez düzenlendiğine dikkati çekti. Çelik, "Uluslararası ve ulusal anlamda toplu taşımada sıcak gündem, yenilikçi anlayış ve uygulamalardır. Yurtdışında da benzeri sorunlar yaşanmaktadır. Toplu taşımacılık Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl yapılıyor, doğudaki ülkelerde toplu taşımacılık nasıl kurumsal yapıyor bürünüyor. Toplu taşımacılıktaki yeni trend ve uygulamaları nasıldır gibi konuları ele alıp, bu konudaki deneyimleri gündeme getireceğiz. Toplu taşımacılıkta halen ülkemizde ve uluslararası anlamda toplu taşımacalıktaki en önemli sorunlar , işletmelerin imtiyaz süreleri, işletmelerdeki verimsizlik, kalitesizlik, güvenlik, alışagelmiş uygulamalar ve teknik yetersizlikler olarak görünmektedir’’ dedi.