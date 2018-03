(Görüntülü Haber) Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (13)

'KADINA YATIRIM YAPARSAK EKONOMİK KALKINMA DA GERÇEKLEŞECEK'



Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Citibank’ın sponsorluğunda 'Toplumun Geleceği' konulu oturum gerçekleştirildi. Yönetim Danışmanı ve Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Başkanı Selen Kocabaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Ecobank COO’su Carl Manlan, Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope ve Women for Women International Kurucusu ve CEO’su Zainab Salbi söz aldı. Toplum ve iş dünyasının geleceğini kurtarmak adına çözüm önerilerinin tartışıldığı oturumda iklim değişikliği, kadınların toplumun geleceğindeki yeri, geleceğin şekillenmesinden bugünden ajandalarda yer alması gereken konular masaya yatırıldı.



Oturumda ilk konuşmayı Women for Women International Kurucusu ve CEO’su Zainab Salbi yaptı. Salbi, "Bu yüzyıl, kadınların yüzyılı. Kadına yatırım yaparsak toplumsal olarak ekonomik olarak kalkınacağız. Gıda üretimi artacak, barış imkânı artacak" diye konuştu.



Moderatör Selen Kocabaş’ın yönettiği oturumda 'Kadınlar, toplumu şekillendirme anlamında nerede duracaklar?' sorusunu yanıtlayan Salbi, "Hayatımda Bosna, Ruanda, Afganistan gibi birçok savaşla ilgili çalışmalar yaptım. Barış görüşmelerinde kadınlar yer aldığında sonuca ulaşılması çok daha kolaylaşıyor ve bu sonuçlar çok daha kalıcı oluyor. Kadınlar daha iyi eğitim, daha iyi bir ekonomi istedikleri ve ailelerinde istikrar aradıkları için barışı inşa etmeleri kolaylaşıyor. Kadınların farklı biçimde iletişim kurduklarını anlamak gerekir. Daha iyi dinlemeyi öğrenmemiz gerekir" dedi.



IMF Başkanı ChristineLagarde’ın 'Bugünün dünyasında en çok ihtiyacımız olan şey sevgidir' dediğini aktaran Salbi, "Dünyada bugün yaşadığımız bölünmüşlüğe karşı gerçekten ihtiyacımız sevgi. Sevgi erkeklerde de kadınlarda da var. Birlikte büyüyeceğiz. Kadınlara ne olduğuna bakın, o ülkeye neler olduğunu anlarsınız" diye konuştu.



Salbi, Saddam Hüseyin döneminde Irak’ta yetiştiğini belirterek, "Irak’ta neler olduğunu da o dönemde kadınlara nelerin yapıldığına bakarak anlayabilirsiniz. Saddam Hüseyin döneminde ekonomik baskı yüzünden kadınlar geriye gittiler. Sonrasında ABD’nin işgaliyle de IŞİD’in yayılmasıyla da kadınların durumunun çok gerilere gittiğini görüyoruz. Özellikle bizim bölgemizde kadına yatırım yaparsak ekonomik, siyasal, toplumsal olarak kalkınacağımızı görüyoruz, barış imkanının daha artacağını görüyoruz" dedi.



'DÜNYADA GELECEKTE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMEK İÇİN AFRİKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI'



Burada konuşan ve Afrika’nın dönüşümüne katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Ecobank COO’su Carl Manlan ise, "Afrika kıtasında kadınların önemli bir kısmı tarımda çalışıyor. Finansal katılım ve eğitimle beraber herkesin daha başarılı bir geleceği olacağını düşünüyoruz. Dijital finansal hizmetleri daha iyi kullanarak daha fazla kadını iş hayatına katabiliriz. İstediğimiz Afrika’yı ancak böyle kurabiliriz. Biz kadının rolüyle alakalı kadını merkeze alıyoruz. Eğitimle beraber herkesin daha başarılı geleceğe erişimi olacağını düşünüyoruz. Sadece bir banka olmak değil. 1985’te kurulmuş bir banka olarak Afrika’nın dönüşümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Ecobank aslında işbirliğiyle alakalı bir kurum. Tüm Afrika yatırımlarının, hem Afrika iç yatırımlarının hem de dış yatırımların Afrika insanına dokunması lazım" dedi.



Afrika’da büyümeyi sağlamak için Türkiye ile işbirliği yapma olanaklarını da araştırdıklarını söyleyen Manlan, "Kadınların sorun çözme yeteneklerini incelememiz gerekir. Kadınların evdeki işlerine bakıldığında para kazanmadıklarını düşünüyoruz ama aslında bazen çalışanlardan bile daha fazla değer katıyorlar" dedi. Dünyada gelecekte büyümeyi sürdürmek için Afrika’yı göz önünde tutmak ve oradaki işsiz gençlere iş bulmak gerektiğini söyleyen Manlan, Afrika’da kırsal alanlarda yaşayanlar için altyapı geliştirildiğinde göç olgusunun önüne geçilebileceğini aktardı. Manlan, "Afrika’nın büyümesini sağlamak dünyanın da istikrarını sağlayacak" diye konuştu.



'YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANAN ÜLKELER REKABETTE ÖNE ÇIKACAK'



Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope ise yüksek karbon kullanımı içeren teknolojilerin yerini yeni teknolojilerin almasıyla birlikte insanların daha sağlıklı olacağını ve ekonomilerin de daha güvenli olacağını belirtti. Önümüzdeki on yılda yenilenebilir enerji teknolojileri kullanan ülkelerin rekabette öne çıkan ülkeler olacağını söyleyen Carl Pope, "Ekonomik açıdan baktığımızda, petrol üreten bir ülkeyseniz benzinli araç kullanmak sorun yaratmıyor. Ama petrol ithal ediyorsanız üreticiler petrol fiyatlarını arttırdıkça ekonominiz sorun yaşayacak. Oysa demiryollarına yatırım yaparsanız, elektrikli araçlara yatırım yaparsanız daha az benzin kullanırsınız. Ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımı arttıkça benzin fiyatlarındaki değişim sizin için önemsiz olacaktır" dedi.



Pope, "Dünyada gelecek 20 yılda, geçtiğimiz 200 yılda ürettiğimizden daha fazla bina inşa edeceğiz. Tüm bu binaların ısıtma soğutma sistemlerini fosil yakıt kullanmadan gerçekleştirmeleri lazım. Aslında şu anda teknoloji bunun yapılması için yeterli. Ama fiyatları düşürecek ölçeğe ulaşılamadığı için bunlar yapılamıyor" diye konuştu. İklim sorunlarının ekonomik ya da siyasi kaynaklı değil etik kaynaklı olduğunu belirten Pope, yalnızca kendimizi değil tüm dünyayı düşündüğümüzde bu altyapıyı oluşturabileceğimizi, bunun için de uzun vadeli finansmana ihtiyacımız olduğunu belirtti. Dünyada çeşitliliği geliştirmek gerektiğini söyleyen Pope, "Ne yapmamak gerektiğini görmek istiyorsanız benim ülkemdeki liderlere bakın, onların yaptığının tam tersini yapın. Çünkü ABD’nin liderleri şu anda yapılması gerekenlerin tam tersini yapıyor" dedi.