(Görüntülü Haber) TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik (2)

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () TÜRK Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı Erol Bilecik oldu. Bilecik,“Tarih bize terör zehrine karşı en etkili çarenin, nefrete karşı sevginin, ayrıştırıcı söylemlere karşı sağduyulu yaklaşımların çatışmaya karşı birliğin ve beraberliğin tercih etmek olduğunu defalarca gösterdi. Önümüzdeki dönemde de 4 elle sarılmamız gereken çare gerçekten budur" dedi. TÜSİAD'ın 47. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işleminin ardından tek aday Erol Bilecik'nin yeni başkan seçildiği açıklandı. Erol Bilecik 146 oyun 144'ünü aldı. Seçimin ardından bir konuşma yapan Bilecik, “Bir parçası olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyduğum TÜSİAD Yönetim Kurulu'nda önümüzdeki dönemde arkadaşlarımızla birlikte görev almak benim için gerçekten apayrı bir onur ve gurur" dedi. Bilecik, “Geride bıraktığımız ve ne yazık ki çok iyi hatıralarla yad edemediğimiz 2016 yılı gerek ülkemizde, gerekse dünyada çok önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'ye maalesef bu gelişmeler doğrultusunda girmiş olduk. Yılın ilk dakikaları itibariyle, terör peşimizi yine bırakmadı. Tarih bize terör zehrine karşı en etkili çarenin, nefrete karşı sevginin, ayrıştırıcı söylemlere karşı sağ duyulu yaklaşımların çatışmaya karşı birliğin ve beraberliğin tercih etmek olduğunu defalarca gösterdi. Önümüzdeki dönemde de 4 elle sarılmamız gereken çare gerçekten budur. Bu vesileyle teröre kurban verdiğimiz bütün insanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu. “ZORLU BİR DÖNEMDE OLDUĞUMUZU İNKAR ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL" Erol Bilecik, “Zorlu bir dönemde olduğumuzu inkar etmemiz mümkün değil. Fakat TÜSİAD'ın 46 yıllık tarihine şöyle bir dönüp baktığımız zaman, ülkemizin geçtiği tüm önemli dönemeçlerde etkisini doğrudan veya dolaylı hissettiğimiz her durumda kararlı inisiyatif alan, dinlenen, hassasiyet diyalog kuran ve iş dünyasının sesini her daim güçlü bir şekilde yansıtan bir TÜSİAD görüyoruz" dedi. “ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN ZORLU OLMASI, GERÇEKTEN BİZLERİ ENDİŞELENDİRMİYOR" Bilecik, “Önümüzdeki dönemin zorlu olması, gerçekten bizleri endişelendirmiyor. Tam aksine geleneksel misyonumuzun ışığında bizi daha fazla çalışmak adına motive ediyor. Zira küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için, emeklediğimiz alanlarda koşmamız, koştuğumuz alanlarda hızlanmamız gerekiyor. Biz bunun bilincindeyiz. Türkiye ancak bir demokrasi, hukuk ve en geniş özgürlüklere sahip, teknolojik, bilimsel ve sanatsal yaratıcılık toplumu olarak dünyada rekabet gücü yüksek bir ülke olabilir. Bu yönde azimle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. “ÜLKEMİZİN YAPISAL SORUNLARINI ÇÖZMEYİ HEDEFLEYEN HER OLUMLU ADIMA ÖNCELİK VERECEĞİZ" Erol Bilecik, “Söz konusu vizyonumuz dahilinde ülkemizin yapısal sorunlarını çözmeyi hedefleyen her olumlu adıma öncelik vereceğiz, destek vereceğiz. İş dünyasının geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada sesi olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi. Bilecik, genç liderleri daha fazla görmek istediklerini belirterek, salona esas çağrıları olduğunu ifade etti. Erol Bilecik, “Geride bıraktığımız yıl yaşanan hain darbe girişimi bizlere düşünce ve irade açısından özgür bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu fazlasıyla gösterdi. Biz de bu alanda üzerimize düşeni yaparak çeşitliliğe, gençlerimize, kadınlarımıza öncelik veren yönetim anlayışın hep benimsedik, bundan sonrada benimseyeceğiz" şeklinde konuştu. “YENİ DÖNEMDE ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ" Bilecik, “Ben bu toprakların insani bereketine olan inancımı, kendi yaşadıklarımla besleyebilmiş bir kişiyim. Bunu kendi adıma çok büyük bir şans olarak görüyorum. Bu toprağın insanının, gücünü bilimden ve akıldan alan imkânlara, desteğe, eğitime ve öz güvene kavuştuğunda neler başarabildiğini çok ama çok iyi biliyorum. Emin olabilirsiniz ki, yeni dönemde arkadaşlarımla birlikte çok ama çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. “TÜSİAD ATATÜRK'ÜN KURDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DEĞERLERİNE VE KAZANIMLARINA HER DÖNEM SAHİP ÇIKMIŞTIR" Bilecik, “Türkiye refahı ve küresel arenadaki başarısıyla bölge ülkeleri tarafından her dönemde gıpta ile izlenmiştir. Bu başarının temelinde hiç kuşkusuz, cumhuriyet değerlerimize bağlılık ve demokrasi anlayışı yatmaktadır. TÜSİAD, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve kazanımlarına her dönem sahip çıkmıştır. Önümüzdeki tüm süreçlerde de aynı kazanımların sağladığı temel üzerine yükselecek daha büyük, daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye adına iş dünyamızın ortak çabalarının öncüsü olacağız" diye konuştu. SEÇİM SONUÇLARI Erol Bilecik 146 oyun 144'ünü alarak yeni başkan oldu. Kalan iki oyun biri geçersiz, diğerinin ise boş olduğu belirtildi. 47. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti. Buna göre Tuncay Özilhan yine Yüksek İstişare Kurulu Başkanı seçildi. Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Erol Bilecik'i, Başkan Yardımcılıklarına ise Ali Y. Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin'in atanmasına karar verdi.