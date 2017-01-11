(Görüntülü Haber) Türkiye turunçgil ihracatında yüzde 14 Büyüdü

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () MERSİN'de, Ulusal Turunçgil Konseyi 2016 yılı ihracat raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre 2016 yılında 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 880 milyon 259 bin dolar döviz girdisi sağlandığı açıklandı. Bu rakama göre, ihracat artışı bir önceki yıla göre yüzde 14 olarak gerçekleştirildi.En çok artışın limon ve mandalinada gözlendiğini ifade eden Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Ülkemiz TÜİK verilerine göre 4.2 milyon tonluk turunçgil üretim rakamı ile dünyada turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8'nci sıraya, ihracatta ise 2'nci sıraya yükselmiştir. Turunçgilin gerçekleşen ihracatı ile ülkemiz ekonomisine sağladığı net döviz girdisi ve istihdam katkısı turunçgil sektörünün stratejik bir sektör olduğunun ifadesidir. Rusya Federasyonu ile yaşadığımız kriz sektörümüzü etkilemiş ve hükümetimizin aldığı kararlarla sektörümüz ayakta kalmış ve başarılı bir ihracat gerçekleştirmiştir" dedi. KÜRESEL OYUNCU HALİNE GELDİK 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıp bu yol haritasına göre ilerlediklerini kaydeden Kaçmaz, "Turunçgil sektörü olarak dünyada küresel oyuncu haline geldik turunçgil üretim ve ihracatında. Sektör olarak gelecekten umutluyuz. Başarılı projelere imza atarak Türk ekonomisinin cari çığının düşürülmesinde, istihdam sağlanmasında ve döviz girdi sağlanmasına katkı sunacak. Dünyada bir daralma olmasına, ihracat yollarında sorun yaşanmasına ve komşularımızda yaşanan kaotik duruma rağmen böyle bir tablonun çıkması bizim için sevindirici. 2017 yılından da umutluyuz" diye konuştu.