(Görüntülü Haber) Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Aynur: Asgari ücret artışı sektörü etkiledi

Gülseli KENARLI - Mustafa ÖZDABAK/iSTANBUL, () TURKCELL Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, asgari ücretteki artışın çağrı merkezi sektörünü "çok ciddi etkilediğini" ifade ederek, "Sektör yüzde 24 büyüme göstererek 4.4 milyar liraya ulaştı" dedi. Turkcell'in müşteri deneyimi merkezi (çağrı merkezi) şirketi olan Turkcell Global Bilgi, 2016 yılı değerlendirme ve 2017 yılı hedeflerini açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, Genel Müdür Yardımcısı Akın Akalın katıldığı toplantıda konuşan Aynur, çağrı merkezi sektörünü asgari ücretteki artışın çok ciddi etkilediğini ifade ederek, “Sektör yüzde 24 büyüme göstererek, 4.4 milyar liraya ulaştı; ama, asgari ücret etkisini çıkardığımız zaman reel büyümeyi yaklaşık yüzde 3-4 olarak 2016 yılı kapanışında gördük" dedi. "İŞİ UZMANINA TESLİM EDİYOR" Aynur, sektörde 85 bin kişinin çalıştığını belirterek, “Turkcell Global Bilgi bunun yüzde 13'ünü oluşturuyor bu istihdamın. Sektörde bu işin uzmanı dış kaynak firmaları, kendi çağrı merkezi, müşteri deneyimi olan firmalar olmakla birlikte, çağrı merkezi hizmetini kendi markası altında, kendi bünyesinde veren firmalarımız da var. Bu iki ayrıma baktığımız zaman sektörün yüzde 62'si çağrı merkezi hizmetini konunun uzmanı dış kaynak çağrı merkezinden alıyor. Dünya ortalaması yaklaşık yüzde 30'larda; Türkiye bu anlamda oldukça ciddi gelişmişlik gösteriyor. Yani işi uzmanına teslim ediyor" diye konuştu ve ekledi: "KÜLTÜREL HAYATIN DEĞİŞİMİNE ÇOK CİDDİ KATKILAR SAĞLIYORUZ" "İki tane önemli gündem vardı. Asgari ücret artışı 2016 yılında sektörü çok ciddi etkiledi. Diğer bir gündem maddemiz de yasal düzenlemelerdi. Hepimiz yakından takip ettik kişisel verilerin korunması kanunu, elektronik ticaretin düzenlenmesi kanunları sektörü etkiledi. Turkcell Global bilgi olarak bizler bu resmin neresinde yer alıyoruz diye baktığımızda, bugün 12 farklı şehirde 14 lokasyonda ve 10 dilde hizmetlerini sunuyor. 2016 yılını 2 bin 100 yeni istihdamla, 11 bin 200 çalışana ulaşarak tamamladık. Buradaki hem şehir yatırımlarımızı hem istihdamı dikkate aldığımız zaman tekil birey olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü o haneye katkısıyla birlikte yatırım yaptığımız şehirlerde ekonominin hem de kültürel hayatın değişimine çok ciddi katkılar sağlıyoruz." "CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI'NI İNCELİYORUZ" "Şu anda hala hizmetlerin veya ürünlerin fiyatlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Ama belki yakın gelecekte deneyimin fiyatlandığı çok yaratıcı çözümlerle karşılaşabiliriz" diyen Çağatay Aynur, 2017 yılı hedefleri konusunda ise, "Finans, perakende ve enerjide yüzde 21 büyüme hedeflediğimiz ve bu sayede de ilave 1500 kişilik istihdam yaratmayı düşündüğümüz, hedeflediğimiz bir yıl olacak" dedi ve ekledi: "Cazibe Merkezleri Programı'nı inceliyoruz. Bazı net olmayan konular var. Onları da hem bakanlıkla hem Kalkınma Bankası'yla görüşüp netleştirmeye çalışıyoruz ama 'bundan sonra bir yatırınız olursa neresi olur' diye sorarsanız, Cazibe Merkezleri olur; bu çok net." SURİYELİLER'İN İSTİHDAMI Bir gazetecinin Arapça çağrı merkezi hizmeti verip vermedikleri yönündeki sorusu üzerine, 3-4 yıldır Arapça hizmet verdiklerini belirterek, Turkcell Global Bilgi'nin ise Suriyeli çalışanının bulunmadığını aktaran Aynur, "Suriyelilerin çalışma hayatına kazandırılmasıyla ilgili düzenleme hayata geçtikten sonra gerekli adımlar atacağız" dedi ve ekledi: "Biz çalışmalarımızı tamamladık. Hem istihdam sağlama heyecanı hem de özellikle oradaki kişilere bilgilendirme… Bugün baktığımız zaman sağlık ve eğitim anlamında, çok büyük bir bölümü çocuk. Onlara eğitim ve sağlık alanında bilgilendirme gerekiyor. Bunları yaklaşık 1 sene öncesinden çalışmaya başladık. Ancak iş kişiyi istihdam etmek ve çalıştırmak olunca bu sefer çeşitli düzenlemelerin hayata geçmesini bekliyorsunuz. Çalışmalarımız hazır düzenleme geçtikten sonra biz de çalışmanın içine gireceğiz." "MERDİVEN ALTI" ÇAĞRI MERKEZLERİ Çağrı Merkezleri Derneği'ne üye olduklarını da belirten Çağatay Aynur, merdiven altı çağrı merkezleriyle mücadelenin yanında olduklarını vurguladı ve "Şu anda bir çağrı merkezi hizmeti vermek için herhangi bir kurumdan akreditasyon almanıza gerek bulunmuyor. Şu anda en büyük mücadelemiz dernek olarak bu akreditasyon konusu. İnşallah içinde bulunduğumuz 1-2 sene içinde bu konuyu çok acil çözmek istiyoruz" diye ekledi.