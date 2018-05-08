(Görüntülü Haber) Türk girişimciler Avrupa yolunda

MEDİAMARKT Türkiye, girişim projesi “MediaMarkt Startup Challenge” ile geleceğin perakende deneyiminde fark yaratacak girişimlerini belirledi. İlk üçün çeşitli ödüller kazandığı yarışmada birinci olan proje firma tarafından Avrupa pazarında kendini tanıtması için Münih’e gönderilecek. MediaMarkt, Türkiye’de başlattığı “MediaMarkt Startup Challenge” projesiyle, perakendenin geleceğini son teknoloji ile şekillendirecek girişimcileri belirledi. Avrupa’daki 50 yıllık tecrübesini sürekli inovasyona dönüştüren şirket, perakende sektöründe fark yaratacak, inovatif fikir ve uygulamaları hayata geçirmek üzere Türkiye’deki girişimcilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt Saturn Holding İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Wild, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, NETAŞ CEO’su Müjdat Altay, Retailtech Hub Genel Müdürü Thorsten Marquardt ve Hackquarters Kurucusu Kaan Akın’dan oluşan jürinin seçimiyle perakendeye yön verecek ilk 3 girişim belirlendi. GİRİŞİMLERİN ULUSLARARASI ALANDA ÖNE ÇIKMASI İÇİN DESTEK Türkiye’nin girişim ekosistemine çok önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Türkiye'de girişimciliği desteklemek adına böyle bir yola çıktık. Almanya genel merkezimizde yapılan bir çalışma vardı. Almanya'dan sonra bunu uygulayan ilk ülke Türkiye oldu. Genel merkezde de Türkiye'deki girişimciliğin ne kadar kuvvetli olduğunu gördüler. Amacımız, özellikle perakende konusundaki girişimcileri bir araya getirerek, onların içinden bizim mağazalarımızda uygulayabileceklerimizi seçip hem girişimcilere destek olmak hem de fark yaratarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Biz 'Perakendeciliği bilen girişimci arıyoruz' sloganıyla yola çıktık. 60 tane başvuru aldık. Bunların hepsi de perakende konusundaki girişimlerdi. Bu başvurulardan sonra ön eleme yaptık. Kalan projeler içinden ilk üçü jürimizle belirledik. Seçim yaparken ilk olarak projenin uygulanabilirliğine, hayata geçirilebilirliğine baktık. İkinci olarak özgün, fark yaratan bir proje olmasını istedik. Üçüncü olarak ise beklediğimiz katma değeri yaratarak müşteriye seçimin yapma da kolaylık ve keyifli bir alışveriş ortamı sağlamasına önem verdik. Bu üç kriteri bir araya getiren girişimleri ödüllendirdik" diye konuştu. “GELECEĞİN PERAKENDESİ HİPER-KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ OLACAK” Perakendenin hiper-kişiselleşmiş bir döneme gireceğini belirten MediaMarkt Saturn Holding İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Wild, “Sektörü dönüştüren inovasyonlar neredeyse tamamen girişimciler tarafından geliştiriliyor. Bu nedenle bizler, geleceğin perakendesine yön vermek için girişimcilerle birlikte çalışıyoruz. MediaMarkt olarak, Türkiye’de perakende sektöründeki girişimcileri de RetailtechHub’a web sitemiz üzerinden başvurmaya davet ediyoruz” dedi. Grup şirketi olarak günde 6 milyon müşteriyle temas halinde olduklarını belirten Wild, bu yapı içerisinde girişimlere eşsiz bir deneyim fırsatı sundukları bilgisini verdi. “FAYDA ÜRETECEĞİNE İNANDIĞIMIZ PROJELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ” Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak sektörde inovasyona öncülük ettiklerini belirtti. Kendisinin de BT kökenli olduğuna dikkat çeken Mertoğlu, Tekzen’in e-ticaret atılımlarını gerçekleştirdiklerini ve çoklu kanal yönetimi alanında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Girişimcilerin inovatif iş fikirlerine destek olduklarını belirten Mertoğlu, “Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getiren bu projenin ortakları arasında yer almaya çok önem veriyoruz. Tekzen olarak, proje kapsamında 2. ve 3. olan projeleri veya dereceye girmese de fayda üreteceğine inandığımız projeleri değerlendireceğiz” dedi. “GLOBAL DEVLERİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ” MediaMarkt Startup Challenge için Türkiye'deki girişim dünyasında geleceğin yönünü çizebilecek, perakende teknolojileri ve kurumsal dijitalleşme alanında faaliyet gösteren girişimlerin projeye dahil olmasını sağlayan Hackquarters, aynı zamanda Türk girişimlerini MediaMarkt'ın global vizyonunun önemli bir parçası haline getirmeyi umuyor. Hackquarters Kurucusu Kaan Akın, "Türk girişimcilerinin potansiyeline ulaşmasında, MediaMarkt gibi global devlerin desteği çok önemli. MediaMarkt Startup Challenge ile girişim dünyasıyla uzun soluklu bir köprü kuran MediaMarkt, Retail Tech Hub bağlantısı ile de Türk girişimlerinin dünya pazarına açılmasında yardımcı oluyor" diye konuştu. BİRİNCİ PROJE MÜNİH YOLCUSU MediaMarkt’ın yanı sıra Tekzen ve Retailtech Hub tarafından desteklenen, Hackquarters tarafından yürütülen proje kapsamında kısa sürede alınan 60’ın üzerinde başvuru sonucunda belirlenen sonuçlara birincilik müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak kasada beklemeksizin ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir IoT cihaz sunan BuyBuddy'nin oldu. İkincilik yüz tanıma ve takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir 'BI çözümü' ile Identify'nin, üçüncülük ise eğitim yönetim sistemi olan ve kurumsal etkileşimi en üst seviyeye çıkarmak için yeni nesil sosyal öğrenme platformu sunan Pacer'in oldu. Birinci seçilen BuyBuddy kurucu ortaklarından Ersel Gökmen projeyi, "Biz bir alışveriş cihazı geliştirdik. Bu cihazı perakendeciler mağazalarda ürünlerin üzerine takacaklar. Bu sayede müşteriler cep telefonlarını kullanarak alışveriş yapabilecekler. Ödemenin onayıyla birlikte takılı cihaz otomatik olarak açılıp, ürünü serbest bırakacak. Böylece müşteri hiç kasaya gitmeden, sıra beklemeden mağazanın herhangi bir noktasında alışverişini tamamlayıp mağazadan çıkabilir hale gelecek. Bunun dışında perakendeci anlık olarak stoğunu ve müşteri davranışlarını takip edebilecek" sözleriyle anlattı. Birinci seçilen girişim, MediaMarkt Türkiye’nin bağlı olduğu MediaMarkt Saturn Retail Group ve Plug&Play işbirliğiyle düzenlenen Avrupa’nın önde gelen girişimcilik yarışmalarından *Retailtech Hub Programı’nın 2018 Haziran ayında Münih’te düzenlenecek final sunumlarına katılım hakkı ve girişimini final günü anlatma fırsatı kazandı. İlk 3 sırada yer alan girişimleringeliştirdikleri fikirler, MediaMarkt Türkiye ve Tekzen mağazalarında uygun olmaları durumunda pilot olarak uygulanacak.