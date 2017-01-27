(Görüntülü Haber) Turizmin liderleri EMITT fuarında

İSTANBUL () - BU sene 21.’si gerçekleştirilecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), dün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak panellere ev sahipliği yapan EMITT, bu yıl da dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Fuar kapsamında düzenlenen ilk panel, 'Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler' başlığıyla dün gerçekleşti. TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Taleb Rifai, HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler ve DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmacı olarak yer aldı. Bugünkü 'Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler' isimli panel ise Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları arasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı. Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT, katılımcılarına uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunuyor. Katılımcılar, fuar kapsamında yapacakları anlaşmalarla, iş hacimlerini arttırma fırsatı buluyor. Fuarda konuşan Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, şöyle konuştu: "EMITT Fuarı kapsamında iki senedir paneller düzenlemekteyiz. Bunlar fuara ayrı bir boyut daha katıyor. Bugünkü ikinci panelimizde özgürlükleriyle öne çıkan şehirlerimizi konuşuyoruz. Örneğin Beypazarı, Seferihisar, Mengen ve Gaziantep. Beypazarı evleriyle ve dokusuyla çok önem kazanan bir bölgemiz oldu. Ankara'nın bir kazası ama Ankara'nın en tanınmış turizm bölgelerinden birisi haline geldi. Seferihisar'da bir sakin şehir yaklaşımı var. Türkiye'nin ilk Slow City'si oldu. Seferihisar Belediye Başkanımız da bugün burada. Keza Mengen aşçılık okullarıyla öne çıkan bir belediyemiz. Onların Belediye Başkanları da yaptıkları güzel faaliyetleri anlatacak ve Antep mutfağını da Antep Belediye Başkanımız anlatacak. Alternatif turizm diyorlar ama biz bu lafı pek sevmeyiz. Çünkü çok sert bir kelime. Hem deniz, kum, güneş hem de diğer turizm çeşitlerini de öne çıkararak Türkiye'nin turizminin ne kadar geniş, çok yönlü ve zengin olduğunu anlatıyoruz." Turizm ekonomisindeki son gelişmelere de değinen Prof. Dr. Birkan sözlerini şöyle noktaladı: "2017 Türkiye turizminin en zor yılı oldu. Biz geçen sene olabilecek bütün kötülükler başımıza geldi diyorduk. Meğer büyük konuşmuşuz, sonradan daha beter şeyler de başımıza geldi. Ama inşallah bu artık en son noktadır ve bundan sonra karşılaştığımız sıkıntıları yavaş yavaş izole ederek eski noktamıza geleceğiz. Biz gelen turist sayısı itibariyle dünyadaki 6. turizm gelirleri itibariyle de 12. sıradaydık. Şimdi o noktaya tekrar gelmek ve daha yukarılara çıkmak için çalışacağız. Turizm sektörü Türkiye'de öncelikli bir sektör. Çünkü birçok sektöre imkan sağlayan, çarpan etkisi çok fazla olan bir sektör. Bu yüzden Türkiye'nin turizm sektörünü diğer sektörlere nazaran daha avantajlı ve rekabet avantajı olan bir sektör olarak tanıması ve bu sektörü daha fazla teşvik etmesi gerekir."