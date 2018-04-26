(Görüntülü Haber) Tonya'da yeni gelir kapısı ceviz üretimi

İnan KALYONCU TRABZON,()Trabzon'da Tonya İlçe Belediyesi'nce yörede yaşayanlara ek gelir imkânı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Büyükliman Bölgesinde Yeni Gelir Kapısı' projesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nin (DOKAP) de desteğiyle uygulamaya konuldu. Panelle tanıtılan proje kapsamında ilçedeki arazilere fidan dikilerek ceviz bahçeleri de oluşturuldu. Tonya İlçe Belediye Başkanlığı, ilçeye ve Büyük Liman bölgesindeki vatandaşlara ek gelir sağlamak amacıyla Büyükliman Bölgesi'nde Yeni Gelir Kapısı projesini hazırladı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nin (DOKAP) de desteğiyle uygulamaya konulan proje kapsamında ilçedeki mahallelerinden alınan toprak örnekleri uzmanlarca analiz edildi, uygun görülen alanlarda da ceviz bahçeleri oluşturuldu. Projeyle ilgili yöre sakinleri, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz?in de katılımıyla düzenlenen panelle bilgilendirildi. CEVİZ BAHÇESİ AÇILDI Panelin ardından, ilçeye bağlı Kösecik Mahallesi?nde dikimi yapılarak ceviz bahçesine dönüştürülen alanın açılışı yapıldı. Fidanlığın açılışında konuşan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, ceviz ağacının 15 milyon yıl önce yetiştiğine dair veriler olduğuna işaret etti. Karadeniz, ?Ceviz bu toprakların kadim bitkisi, bu topraklarda 15 milyon yıl evvel yetiştiğine dair veriler var. Çeşitli sebeplerle geçmişte kütük tüccarlarının, orman yangınlarının istilaların olmasına bağlı olarak tabi varlık yok olmuş. Ama tek tük olsa da buralarda 500 yıllık ceviz varlığından bahsedebiliriz. Belediye Başkanlığın talebi, DOKAP'ın desteği ile uygun arazileri araştırdık, 3-4 aylık bir süren çalışmasından sonra uygun yerleri belirledik. 33 dönümlük 2 parselden bu uygulamayı yaptık. Başarılı bir çalışma yapıyoruz dedi. MODERN CEVİZ YETİŞTİRME Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen de modern ceviz yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekerek 'Modern ceviz yetiştiriciliği demek, doğru aşılı fidanlarla bahçenin kurulması demektir. Eğer ismine doğru aşılı fidanları kurmayacak olursak, istediğin kadar teknolojiyi kullan, yani yağmurlama, sulama, damlama her şey olsun, aletlerin çok mükemmel olsun, modern ceviz olmaz. Temin ettiğimiz fidanların sağlıklı olması lazım. Fidanları sağlıklı ve sağlam yerden almak lazım. Pazardan kesinlikle fidan alınmaz. Fidan belli yerlerden ve sertifikalı yerden alınır. Fidanların dikimine, arazinin seçimine ve toprak derinliğine dikkat etmemiz lazım. İki buçuk metre civarında asgari bir toprak derinliği olması lazım. İklime dikkat etmemiz gerekli, ilkbahar geç donlarında en fazla zarar gören meyve türüdür ceviz diye konuştu. İLK ETAPTA 450 FİDAN DİKİLDİ Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise 450 fidan dikimiyle projenin ilk etabını tamamladıklarını belirterek şöyle dedi'Projemizin ilk etabı Kösecik Mahallesi sınırlarında ve 21 dönümlük bir alandan oluşuyor. İkinci alanımızı Büyükmahalle sınırları içerisinde Livalobo mevkiinde 11 dönüm olarak belirledik. Dönümüne 15 fidandan toplam 450 fidan dikmiş olduk. 450 fidan dikimiyle projemizin ilk etabını gerçekleştirmiş olduk. Finansı tamamen DOKAP idaremiz tarafından temin edildi. Çalışmalar kısmen belediyemiz işçileri tarafından, kısmen de ücret mukabili çalıştırılan işçiler tarafından gerçekleştirildi. Dikilen fidanların tamamı yaprak açmış durumda. 3-5 seneden sonra verim vermeye başlayacaklar. İstatistik verilere göre bir fidan 10 yıldan sonra 20-25 kilo ürün verebiliyor