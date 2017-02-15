(Görüntülü Haber) Tonlarca soğan üreticinin elinde kaldı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde üreticiler, tonlarca soğanı satamadığı için çöpe attı. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyçeri Mahallesinde soğan eken çiftçiler, soğanları satamayınca tonlarca soğanı mahallede boş araziye döktü. Soğan fiyatları çok ucuz olduğu için nakliye ve işçi parasını çıkarmadığını belirten Hüseyin Çiftel, "Geçtiğimiz yıl soğan çok iyi para kazandırdı memnunduk ancak bu yıl hem verim yoktu, hem de fiyatı ucuz. Satılması için 40 ton ilçe merkezine götürdüm ama satamadım. 200 dönümlük araziden, 800 ton soğan kaldırdım. Ancak hepsi depoda kaldı ve çürümeye başladı. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.