(Görüntülü Haber) TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: Bitcoin, uzak durulması gereken bir saadet zinciri

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, elektronik para birimi 'Bitcoin' ile ilgili, "Bence uzak durulması gereken bir saadet zinciri" dedi. Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme toplantısında konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Konya'nın sahil kenti olmamasına rağmen ihracatta Mersin'i geride bıraktığını söyledi. Öztürk şöyle konuştu: "2017 yılında Konya ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış ve en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısını göstermiştir. Konya'nın 2017 yılında ihracatı geçen yıla göre yüzde 17.4'lük bir artışla 1 milyar 564 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ülkemizin ihracatı yüzde 10.4 artış gösterdi. Konya'nın yüzde 17.4'lük artışı Türkiye ihracatının daha üzerinde bir performans göstermiş oldu. Türkiye'nin Aralık ayı ihracatının yüzde1.09'unu Konya gerçekleştirdi. Konya'nın potansiyeline baktığımızda Türkiye'nin ihracatının yüzde 3'ünü yapabilecek potansiyele sahip. 2018'de de Konya'nın 1.8 milyar dolar ihracat hedefi var. Konya ilk defa bu yıl 13'üncü sıraya geldi. Mersin'i de geçmiş oldu. Bir sahil kenti olmamasına rağmen bu rakamların gayet iyi olduğunu değerlendirebiliriz.'' BİTCOİN UZAK DURULMASI GEREKEN BİR SAADET ZİNCİRİ Sanal para birimi 'Bitcoin' ile ilgili de açıklama yapan Selçuk Öztürk, şunları söyledi: "Sanal bir para birimi çıktı 'Bitcoin' diye. Aslında uzun yıllardır vardı. Ancak, ilk defa Türkiye'de de tartışılmaya başlandı. Kimilerine göre Amerikan dolarının alternatifi, kimilerine göre ise bir saadet zinciri kuruldu. İşin içerisine diyanet girdi, maliye girdi. Maliye ve hazine de bir taraftan çalışıyor. Hukuki statü kazanılmasına yönelik olarak bir çalışma da var. Bununla ilgili birçok çalışma da yaptım ve okudum. Benim uzak durulması gereken bir saadet zinciri şeklinde bir algılamam mevcut."