(Görüntülü Haber) THY'den 'peynir' temalı turizm gezisi

Bedir ALTUNOK/KARS, () - TÜRK Hava Yolları (THY), Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin başarılı acentelerine, popüler peynir dergisi Cheese Life Magazine ile ortaklaşa peynir gezisi düzenledi.



Kars'ta yapılan gezi etkinliğine, THY Yurtiçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat, THY Kars ve Iğdır Havalimanı Satış Müdürü Yasin Erol, THY Yurtiçi Satış Başkanlığı personeli Burak Hız ve THY Kars ve Iğdır havalimanı personelleri ve Cheese Life Magazine editörü Prof. Dr. Yavuz Öztürkler katıldı. Gravyerin İsviçre’den sonra dünyada tek üretim yeri olan Kars'ın Boğatepe köyündeki gezide ilk olarak Koçulu peynirciliğin tesisleri ziyaret edildi. İlhan Koçulu’nun yeğeni Çağdaş Koçulu’ya ait geleneksel yöntemleri bozmadan butik üretimin yapıldığı tesiste peynirin hazırlanışı takip edildi. Eko peynir müzesinde de sosyal medya fenomeni Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, müze ve köydeki mandıralar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Cheese Life Magazine editörü Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, peynirin dünü bugünü, yapımı ve magazinsel yönüyle ilgili bilgiler verdi.



THY'nin bu program temasını 'peynir' olarak belirlediğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, peynir denince akla peynirin başkenti Kars'ın geldiğini belirtti. Öztürkler, "Peynir gibi hem kültürel hem ekonomik hem de sosyal yönü güçlü olan ve bir yörenin bütün özelliklerini, karakteristik özelliklerini üzerinde taşıyarak geçmişten geleceğe doğru akıtan çok önemli bir ürünün tanıtılmasında ve bu ürünü tanıtarak Kars yöresinin, Kars peynirciliğin de tanıtılmasında büyük bir katkı sağlanmış oldu. Dolayısıyla temanın peynir olması bizi de mutlu etti. Bu anlamda THY’ye ve bu programı organize edenlere çok teşekkür ediyorum. Hem yörenin karakteristik özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiş oldu, hem de bu işe emek verenlerin ağzından peynirin üretimini, yapılışını duymuş olduk. ok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.



THY Kars ve Iğdır Havalimanı Satış Müdürü Yasin Erol da peynirin soframıza gelene kadar nasıl bir emek ürünü olduğunu göstermek istedikleri için bu geziyi düzenlediklerini ifade etti.