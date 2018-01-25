(Görüntülü Haber) THY, Airbus ve İbn Haldun Üniversitesi’nden akademik anlaşma (2)

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları, Airbus ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Hava Taşımacılığı Yönetim Yüksek Lisans Programı’ tanıtım toplantısı düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ‘Bu anlaşma ile THY’nin geleceği teminat altına alındı" dedi. Türk Hava Yolları Yönetim Merkezi’nde düzenlenen ‘Hava Taşımacılığı Yüksek Lisans Programı’ tanıtım toplantısına Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril ve diğer tavetliler katıldı. "BİZİM İÇİN BİR ONUR" Böyle bir akademik ortaklığa imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril, “Bizim için ortağımız Türk Hava Yolları ile birlikte ‘Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı başlatmak büyük bir onur. Bu program umut vadeden liderleri yetiştirmek ve onları Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi için mükemmel işler çıkaracakları yeteneklerle donatacak şekilde tasarlandı" dedi. "ÇİÇEĞİ BURNUNDA BİR ÜNİVERSİTEYİZ" Türk Hava Yolları’nın Türkiye’nin hatta dünyanın önemli markalarından biri olduğunu belirten İbn Haldun Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise, “Bizim iki tane uluslar arası markamız var. Birincisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikinci Türk Hava Yolları. Şimdi istikbali göklerde arayan ve göklere doğru yükselen Türk Hava Yolları ile istikbali köklerde arayan ve köklerin derinliğine inmeye çalışan İbn Haldun Üniversitesi iş birliği içerisinde böyle bir yüksek lisans programı düzenlenmiş. İbn Haldun Üniversitesi olarak çiçeği burnunda bir üniversiteyiz ama bir defa Türk Hava Yolları gibi uluslar arası bir marka ile çalışmak, Airbus’la çalışmak bizim için önemli bir husus. Havacılık sektörünün özellikle taşımacılık sektörünün kaliteli insan gücü ihtiyacı olduğunu düşünerek böyle bir iş birliği ortaya çıkmış. Ben bu işbirliğinin çok daha verimli geleceğe doğru tırmanacağını düşünüyorum. Türk Hava Yolları hava taşımacılığında yolcu taşımacılığında rüştünü ispatlamış ama hava kargo taşımacılığına önem vermesini yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu. BÜYÜMEMİZDE ÖNEMLİ BİR NOKTA OLACAK İbn Haldun gibi düşünce dünyasına ışık tutmuş bir ilim adamının ismiyle açılan bir üniversite ile böyle bir akademik anlaşma yapmaktan büyük onur duyduklarını belirten İlker Aycı, iş ortaklarından Airbus’a teşekkür ederek şunları söyledi: Türk Hava Yolları’nın geleceğinin daha da güvence altında, teminat altında olması için, ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetkinliğinin sağlanmasında, insan kaynağımızın geliştirilmesinde, arkadaşlarımızın kariyer yollarının açılmasında ve yeni bilgilerle donanımlarla dünyadaki yeni gelişmeleri yeni trendleri öğrenmek suretiyle bunları iş hayatında kararlarına taşımak projelere taşımak bunlara liderlik etmek üzere aldıkları bu yetkinlik eğitimlerinin de sağladığı için İbn Haldun Üniversitesi’ne burada şükranlarımızı sunuyoruz. Airbus bir dünya markası, küresel bir oyuncu, önemli bir tedarikçi bizim de en önemli iş ortaklarımızdan bir tanesi, büyümemizde, gelişmemizde ve havayolu şirketimizin yeni uçaklarla, yeni teknolojilerle donanmasında ve bunun bakım, tamir, eğitim her türlü alanda destek aldığımız çok önemli iş ortağımız. Türk Hava Yolları’nın 15 yıllık büyümesinde, şahlanışında bize vermiş oldukları destekten dolayı Airbus’a çok teşekkür ediyorum. AFRİKA’DA BÜYÜMEYE DEVAM Türk Hava Yolları sadece yolcu anlamında değil hava kargo taşımacılık alanında da önemli adımlar attığının altını çizen Aycı, "Son birkaç yılda da kargo alanında attığı önemli adımlarda adından bütün dünyada sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kargoda bu yıl 82’nci uçuş noktamızı açtık. Geçen sene bu 55-56 noktada iken bu yıl 82’ye bunu getirmemiz ve kargoda da dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanın taşımak suretiyle de artık hava kargonun hedef olarak da dünyada ilk beşe girmeyi hedefleyen bir şirketiz. Yolcu taşımacılığında 52’nci nokta geliyor Afrika’da Freetown açmakla beraber 52’nci noktayı Afrika’da açacağız. Afrika’da büyümeye devam ufkumuza devam. Sayın Cumhurbaşkanımız bize şu hedefi verdi: ‘Hem filonuzu dünyada geliştirerek dünyada en büyük filoya sahip havayolu konumuna geleceksiniz hem de dünyanın en ücra köşelerine dahi uçacaksınız’ dedi. Bu bizim için önemli bir hedef. Biz hedefi aldık THY çalışanlarının bu başaracağına ve bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın çıtayı yükselteceğine inanıyorum" dedi.