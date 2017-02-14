(Görüntülü Haber) TeknoSA’da 2017 hedefi 25 milyon liralık yatırım

İSTANBUL- (), GEÇEN yılın son çeyreğinde 10 milyon lira kar açıklayan TeknoSA, 2017’de tüm kanallarında yenilenme için yatırımlarına devam edecek. 2016 yılında çoklu satış kanalları ile birlikte 200 milyonun üzerinde tüketiciyi ağırladıklarını belirten TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017 yılındaki yatırım hedeflerini 25 milyon lira olarak açıkladı. Elektronik perakende sektörünün önemli markaları arasında yer alan TeknoSA 2017 hedeflerini Sabancı Holding’de düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “2017’ye müşterilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit bir şekilde girdik. Şimdi tüm kanallarımızda daha mükemmel bir deneyim için yenilenme atağına başlıyoruz. Yatırımlarımızın odağında mağazalarımız ve online platformlarımızda hayata geçireceğimiz yenilikler, insan kaynağı ve fark yaratan hizmetler olacak” dedi. YENİ YATIRIMLARDA DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA Toplantının ardından 'ya konuşan Bülent Gürcan, "2017'de yatırım hedefimiz 25 milyon lira. Bunun ağırlığını e-ticaret ve çoklu kanal stratejilerini yapacağımız alanlar oluşturuyor" dedi. Tüketici alışkanlıklarının değiştiğini dile getiren Gürcan, "Bugün müşterilerimizin yüzde 76’sının e-ticarete bakarak mağazalarımıza geldiğini gözlemliyoruz. Bu zamanın yüzde 69’unu da cep telefonlarında yani mobil kısımda harcıyorlar. Dolayısıyla bu tarafa çok önemli yatırımlarımız olacak. Mobil aplikasyonumuza ve internet sitemize ağırlıklı olarak yatırım yapacağız. Fiziki tarafa yani mağazalarımıza da yatırımlarımız devam edecek. Bunlar genellikle renovasyonlar ve mağazaların yenilenmesi şeklinde gerçekleşiyor olacak" diye konuştu. SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE YÜZDE 25 ORANINDA ARTIŞ TeknoSA'nın özellikle güvenilirlik sebebiyle tercih edildiğini belirten Gürcan, "Satış sonrası hizmetlerimizle bu güveni şekillendiriyoruz. Bu hizmetleri geçtiğimiz sene yüzde 25 oranında artırdık. Müşterilerimize Dr. Teknolog hizmetini sunuyoruz. Dr. Teknologlar mağazalarımızda da fiziki olarak yer alıp müşterilerimize yardımcı oluyorlar. Ürünlerle ilgili hem bilgi eksikliğinde hem de herhangi bir sorunda müşterilerimize en yakın firma olmaya ve ihtiyaç duyulan hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Bunun dışında Teknosacell sayesinde de müşterilerimize sadece cihaz değil onunla beraber 24 aya varan taksitlerle cihaz sahibi olma fırsatı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu. "2016 YLINDA SEKTÖR YÜZDE 14 BÜYÜDÜ" Sektörün 2016 yılında da büyümeye devam ettiğini söyleyen Gürcan şöyle devam etti: "Yüzde 14’lük bir büyüme oldu. Bu büyüme ağırlıklı olarak cep telefonları, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde gerçekleşti. Biz bunlarda 2 katı büyüyerek 2016 büyümesinde iyi bir rol aldık. Zorluklara karşı geçen yıl çeşitli tedbirler aldık ve fit Teknosa’yı oluşturarak karlılık yolunda 2016'nın son çeyreğinde önemli adımlar attık. Aldığımız tedbirlerin bu yıl da bizi iyi sonuçlara götüreceğine tüm kalbimizle inanıyoruz." KADINLARIN TEKNOLOJİYE İLGİSİ ARTIYOR Toplantıda geçen yıl TeknoSA mağazalarını ziyaret eden kadın ve erkek oranlarını açıklayan Gürcan, yeni müşterilerde kadınların oranını yüzde 43, erkeklerin oranını ise yüzde 35 olarak açıkladı. Gürcan, bu artışta özellikle küçük ev aletlerinin etkili olduğunu belirtti. CİHAZLAR ARASI BAĞLANTI VE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER BÜYÜYOR Yeni teknolojilerin sektöre hareket getireceğini belirten Gürcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “2017 yılında tüm dünyada satılan akıllı telefon adedinin 1 milyar 443 milyona ulaşması bekleniyor. Akıllı telefonlar tüm dünyada pazarın hemen hemen yarısına karşılık gelecek şekilde en büyük ürün grubu olmaya devam edecek. TeknoSA’da da bu trendi görüyoruz. 2016 yılında bu kategoride pazarın 2 katı oranında büyüdük.” Gürcan, bu paralelde giyilebilir teknoloji ürünlerinin satışının artışına da dikkat çekti, “2017’de bu ürünlerin gelişmiş versiyonlarıyla buluşacağız ve ilgi daha da artacak. TeknoSA olarak biz de giyilebilir aksesuarlarda 2016 yılında yüzde 152’lik bir büyüme gerçekleştirdik. 2017 yılında da giyilebilir teknolojilerin çok hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.