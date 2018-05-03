(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da 2. Geleneksel Tohum Şenliği başladı

TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Tohum Takas Şenliği başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Tohum Takas şenliği, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında başladı. Tekirdağ'ın ilçelerinden ve il dışından gelen Kent Konseyleri kadın meclisleri tarafından yöresel lezzetler katılımcılara sunuldu. Tohum Takas Şenliği açılışında konuşan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, 15 bin yıldır insanoğlunun ekip biçtiği buğdayın insanlığın hizmetinde olduğunu ifade ederek, "Ancak bu güzelim çeşitlerin giderek biyolojik çeşitliliğin azaldığı hissi tüm dünyada ilgili çevrelerce kaygıyla izlenmektedir. Biz bunu neden söylüyoruz. Bunu anlatabilmem için bir kaç kez 1950'li yıllara gidip görmemiz gerekiyor" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise çocuklara bırakılması gereken önemli miraslar olduğunu söyledi. Albayrak, şunları söyledi: "Elbette, geçmişten doğallığı yaşamış ve büyümüş biz yetişkinler, gelecekte de bu doğallığı yaşamasını istediğimiz çocuklarımıza bırakmamız gereken çok önemli miraslar var. Birçok miras var, kültürel miraslar var ama gıda konusu hepsinden önemli. Çocuklarımız en iyi şartlarda en iyi ve doğal ürünler yetişmek zorundalar. Bugünde ikincisini yaptığımız bundan sonra kısmet olursa daha da geliştirerek yapacağımız bu tohum takas şenliklerinin çok güzel bir havada Tekirdağ tarımına, ülkemiz tarımına başarılı sonuçlar getireceği inancındayım. Şimdi artık pazarlar ikiye ayrılıyor. organik pazarlar, normal pazarlar. Oysa ki böyle bir şey hiç yoktu. Bu zamanlarda görmeye başladık. Ama ben inanıyorum ki biz kendi milli inancımız içerisinde, kendi milli beraberliğimiz içerisinde hiç kimsenin tohumuna ihtiyacımız olmadan, kendi tohumumuzu yetiştireceğiz. Zaten çok iyi çalışmalarda var. Ancak şu bilinsin ki gelecek günler ülkemiz için hep güzel olacaktır. Bu çocuklar hep mutlu günlerde yetişecekler. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle tarımsal anlamda yatırımlar yapıyoruz. Bu tohum takas şenliğinin şimdi, gelecekte hep devam etmesi dileği ile özellikle gençlerimize güzel bir gelecek diliyorum." 2. Geleneksel Tohum takas şenliği programı ilkokul ve anaokulu çocuklarına tohum verilmesi ile devam etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın tohum verdiği bir anaokulu öğrencisi Duru Gürsoy, "Ağaçları çok severiz. Onlar bize hem meyve hem de çiçek açarlar. İlkbaharı çok severiz. O zaman çok çiçek açarız. Her zaman çiçekleri ve meyveleri çok severiz. Meyveler çok sağlıklıdır. Teşekkür ederim" dedi.