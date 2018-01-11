(Görüntülü Haber) Tavuk Dünyası yatırımlarında 2018 yılında da hız kesmeyecek

YEME içme sektörüne farklı bir lezzet getiren Tavuk Dünyası, İzmir'de Forum Bornova AVM'de restoran açtı. Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı, 2012 yılında İstanbul Maltepe'de ilk restoranı açan zincirin 144 restorana ulaştığını belirterek, mağaza sayısını 3 yılda 240'ın üzerine, ciroyu da 1 milyar liranın üzerine taşımayı hedeflediklerini, böylelikle toplam istihdamın da 6 binin üzerine çıkacağını söyledi. Kurulduğu 2012 yılından beri hızlı ve başarılı büyümesini sürdüren Tavuk Dünyası, yeni restoranını Forum Bornova AVM'de açtı. Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı'nın da katıldığı basın buluşmasında Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, açıklamalarda bulundu. 2017 yılını Türkiye'nin farklı kentlerinde açtıkları 38 yeni restoranla tamamladıklarını belirten Mumcu, "Kesintisiz büyümeyle 36 şehirde 144 restorana ulaştık. Tavuk Dünyası, yıl bitmeden İzmir'deki yatırımlarına da bir yenisini ekledi. Tavuk Dünyası, Forum Bornova'da hizmete açtığı yeni restoranıyla birlikte İzmir'deki lezzet noktalarının sayısını 6'ya çıkardı. Çok seçkin bir yeme-içme alışkanlığına sahip İzmirli konuklarımızı, şimdi de Forum Bornova'da açılan yeni restoranımızda ağırlamaya başladık. Şu anda İzmir'de her ay yaklaşık 60 bin konuğumuzu ağırladığımız 6 restoranımızla hizmet veriyoruz. Ancak İzmir bizim için yatırımlarımız açısından önemli bir şehir. Bu kapsamda da 1-2 yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte İzmir'de 12 restorana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. 'FARK YARATTIK' Ayrıcalıklı konseptleriyle yeme-içme sektöründe fark yarattıklarını da söyleyen Volkan Mumcu, şöyle konuştu: "Farklı lezzetleri ve konseptiyle yeme-içme sektörüne yepyeni bir soluk getiren markamız, sektörde de kendine yeni bir kulvar açtı. Müşterilerimizi çok özel reçetelerle hazırlanmış ve uluslararası ödüllere de sahip lezzetlerimizle, kendilerini rahat ve keyifli bir restoran atmosferinde, üstelik de uygun bir fiyatla ağırlıyoruz. 2017 yılında gerek müşterilerimiz gerek yatırımcılarımızın bize gösterdiği ilgiyle birlikte, hızlı büyümemizi sürdürdük. Kapılarını açtığımız 38 yeni restoranımızla beraber 2017'yi, yüzde 60'lık bir ciro büyümesi ve 340 milyon TL'ye ulaşan ciromuz ile kapattık. Düzce, Edirne, Zonguldak, Erzurum, Batman, Ordu ve Mersin'de açtığımız ilk şubelerimizle bu bölgelerdeki konuklarımızı da ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya başladık. Ocak başında 2018'in ilk yatırımı olarak Kocaeli'nde açılan restoranımızla birlikte şu anda Türkiye'de 36 farklı şehirde 144 restoranı ile hizmet veren bir markayız" dedi. 'EN YÜKSEK CİROLU RESTORANIMIZ İZMİR'DE' Türkiye'de en çok ciro yapan restoranlarının da İzmir'de olduğunu vurgulayan Volkan Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar kısa sürede İzmirli konuklarımızın bu derece sevdiği ve tercih ettiği bir marka olmak bizler için gerçekten de gurur verici. Şu anda var olan restoranlarımızda 150 kişi hizmet veriyor. Yeni yatırımlarımız kapsamında açılacak restoranlarımızla bu sayıyı 300'e çıkaracağız. Yapacağımız yeni yatırımlarla bölge ekonomisi ve istihdamına katkımızı artıracak olmak bizler için aynı zamanda heyecan verici. Önümüzdeki dönemde de İzmirli konuklarımızı hem ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya hem de sunduğumuz rahat ve keyifli restoran atmosferiyle kendileri için en seçkin lezzet ve sosyalleşme noktaları olmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz." 'HAYALİMİZ TÜM DÜNYADA BAŞARI HİKÂYESİ YAZMAK' Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı da ilk şubelerinin 2012 yılında İstanbul Maltepe'de açıldığını belirterek, bugün 144 restoranda hizmet verildiğini, 5.5 yıl gibi kısa sürede ayda 1.5 milyon misafir ağırladıklarını söyledi. Edirne'den Van'a Batman'a kadar restoranlarını hızlı bir şekilde açtıklarını kaydeden Faralyalı, "Tavuk Dünyası, sektöre önemli yenilikler getirdi; 49 santimetre uzunluğunda büyük tabak, hesaplı olması, lezzete özen göstermesiyle, ödül kazanan lezzetleriyle tüketicisinin kalbini hızla fethetti. 144 mağazamızı, 3 yılda 240'ın üzerine çıkarmak istiyoruz. Ciromuzu da 1 milyar liranın üzerine taşımayı hedefliyoruz. Böylelikle de toplam istihdamın da 6 binin üzerine çıkması demek" dedi. Hırslarının sadece Türkiye'de var olmak değil, dünyaya da açılmak olduğunu vurgulayan Ahmet Faralyalı, "Keşiflere açık bir konsept. İşimizi en iyi şekilde yapmayı sürdürüp dış dünyaya da açılmak istiyoruz. Rusya'da restoranlarımızı açtık. Ortadoğu ve diğer ülkelerde araştırmalarımız sürüyor. Hayalimiz dünya çapında başarı hikâyesine çevirmek. Çünkü müşterimiz Tavuk Dünyası'nda, her şeyden önce muhteşeme lezzeti ödüllü efsane lezzetleri buluyor. Kendini iyi hissedeceği ortamda buluyor. Uygun fiyata buluyor" diye konuştu.