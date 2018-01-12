(Görüntülü Haber) 'Süper lüks yat Oscar'ı dahil 6 ödül aldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Serbest Bölge'de, tamamen Türk işçisi ve mühendisinin emeğiyle süper lüks yat üretimi yapan Sarp Yachts firmasının ilk süper yatı 'La Passion', dünyanın en prestijli ödülü 'World Superyachts Awards 2017' dahil toplam 6 ödülle dünyanın bu konseptte ve boyutta en çok ödül verilen teknesi oldu.



Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında üçüncü sıradaki Antalya Serbest Bölge'de, ETİ Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik'in sahibi Kanatlı ailesi tarafından kurulan Sarp Yachts firmasının geçen yıl denize indirilen 46 metre boyundaki, 9 metre enindeki süper lüks yatı 'La Passion', ödül rekoru kırdı. Gövde ve dış çizgileri dünyaca ünlü yat tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu, iç tasarımı ise Adam Lay'e ait 'La Passion', yaklaşık 22,5 milyon euroya yurt dışında bir iş adamına satıldı.



OKYANUSLARI AŞABİLECEK GÜÇTE



Sarp Yachts Genel Müdürü Emre Sandan, yaklaşık 480 tonluk yatın tüm denizlerde istediği gibi sınırsız seyir kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Akdeniz'den Atlantik'i geçebilecek deniz kabiliyetine sahip teknenin bütün bölgelerde iletişimini koparmadan hem internet hem de her türlü telekomünikasyon işlemlerini görebildiğini kaydeden Sandan, teknenin 4 kattan oluştuğunu anlattı.



4 KATLI SÜPER LÜKS YAT



En üst katın jakuzi, bar ve güneşlenme alanı olarak tasarlandığını belirten Emre Sandan, “Bir alt katı özel yemek alanları, launge, içeride bar ve kaptan kokpit alanı. İkinci katı ana güverte, arkada oturma alanı, çok geniş bir salon, büyük bir mutfak var. 22 kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Yine misafirlerin bir bölümü ve tekne sahibinin kamarası da bu katta. En alt katta ise toplam 10 kişilik 4 misafir kamarası var. Yine 9 mürettebatın kalacağı kamara, banyo ve mutfak bulunuyor" dedi.



HER ODADA BİR DOĞA ESİNTİSİ



Tekne tasarımında ve konseptinde tamamen doğal malzemeler kullanıldığını kaydeden Sandan, “Her odasında belli bir doğa esintisi var. Örneğin; salon, ormandan esinlendi. Tekne sahibinin odası, deniz konsepti ve denize özgü doğal malzemelerle tasarlandı. Yat, deniz performansı açısından çok iyi, 16 deniz mili seyir kabiliyeti var. Yaklaşık 1000 beygirlik 2 motor, toplamda 2 bin beygirle bu hızı 480 ton ağırlığındaki bir tekneye yaptırabiliyoruz" diye konuştu.



YAT KATEGORİSİNİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ



Teknenin tasarım aşamasından itibaren dünyaca ünlü ödülleri almaya başladığına da dikkat çeken Emre Sandan, 'La Passion'un dünyanın bu konseptte ve boyutta en çok ödül alan teknesi olduğunu belirtti. Yatın, ilk ödülleri İtalya'dan aldığına değinen Sandan, şunları söyledi:



"2 ödül, en iyi dış ve iç tasarım. Ardından İngiltere'den dış ve iç tasarım ödülleri. Bunlar, tamamen tasarım ödülleriydi ve tasarımımızın dünyada beğenildiği ve kabul edildiğini gördük. Bu arada teknemiz, şu ana kadar Türkiye'de üretilmiş en büyük çelik gövde üzerine kompozit üst bina olma özelliği de taşıyor. Bu, bize çok teknolojik bir ürün sağladı. Zaten dünyada bu kabiliyette 3- 4 firma tekne üretebiliyor ve bunlardan biri de biziz. Bu yüzden Türk Kompozit Sanayicileri Derneği'nden 'en yenilikçi kompozit yat ödülü'nü aldı. Ardından tekne tamamlandı ve Fransa Cannes şehrindeki fuarda lansmanını gerçekleştirdik. Orada 'jüri özel ödülü'nü aldık. Bu ödüllerin en sonunda da yat kategorisindeki en büyük ödül olan 'Dünya Süperyat Ödülleri'nde 500 groston altındaki 'en iyi yat ödülü'nü aldık. Yani bizim sektörün oscarı 'Neptün heykeli'ni de Türkiye'ye getirmiş olduk. Böylelikle tasarımından imalatının son evresine kadar toplamda 6 ödül almış oldu. Bu tekne için alınabilecek bütün ödülleri aldık."