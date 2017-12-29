(Görüntülü Haber) Sultaniye üzümü ihracaatında tarihi rekor

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - TÜRKİYE'nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'nın Alaşehir ilçesinden, bu yıl yapılan 254 bin tonluk yaş üzüm ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra ihracatın serbest bırakılmasıyla üzüm ihracatında, 'Rusya dopingi' yaşandı. Geçen yıl 130 bin ton olarak gerçekleşen sofralık üzüm ihracatı, bu yıl yaklaşık yüzde 100 artarak, 254 bin tona ulaştı. Bu rakam, aynı zamanda cumhuriyet tarihi rekoru oldu. Sofralık üzümdeki 254 bin tonluk ihracatın 169 bin tonunun Rusya'ya yapıldığı belirtildi. Avrupa'ya ve diğer ülkelere ise üzüm ihracatı, 85 bin ton olarak gerçekleşti. Üzüm ihracatının 67 firma tarafından başta Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Belarus, Gürcistan, Suudi Arabistan, Kanada ve Katar olmak üzere farklı 52 ülkeye, toplam 19 bin 276 TIR ile yapıldığı kaydedildi. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü Kapısı'ndan yapılan ihracatta rekor, 254 bin tonluk sultaniye çekirdeksiz üzümü ile kırılırken, bunu 32 bin 783 ton kiraz, 17 bin ton nar, 20 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm, 4 bin ton kayısı, 4 bin ton şeftali ve diğer ürünler takip etti. Alaşehir Gümrüğü'nden değişik kalemlere yapılan toplam ihracatın ise 378 bin ton olduğu açıklandı. ​Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş, liman kenti olmadıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Buna rağmen Alaşehir Gümrük Kapısı, taze meyve ve sebze ihracatında en fazla çıkış yapılan ihracat merkezi olmuştur. 2017 yılında sofralık üzüm ihracatında 254 bin ton ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılmıştır. Bunda başta ihracatçılarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın gayretleri, ihracat kaleminin en çoğunu oluşturan kaliteli sultaniye üzümün merkezi konumunda bulunması ve diğer ihracat ürünlerine ulaşım noktasında yakın olmasının payı büyüktür. İhracatımızın artmasının en büyük sebepleri güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. 2017 yılında sofralık üzümün 169 bin tonu Rusya'ya, 85 bin tonu Avrupa Birliği ve diğer ülkelere gönderildi. Alaşehir veya çevresinde kargo uçaklarının kullanabileceği bir havalimanının olması halinde ihracatımızın doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ulaştırılması ile bu ihracat miktarının daha da artırılabileceği inancındayız."