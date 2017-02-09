(Görüntülü Haber) SPK Eski Başkanı Doğan Cansızlar'dan ekonomide yapısal reform önerisi

İSTANBUL () - SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Eski Başkanı ve Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Cansızlar, ülke içerisinde yaşanan referandum süreci ve terör eylemlerinin yanı sıra derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların etkisiyle döviz piyasalarındaki dalgalanmaların devam edeceğini, bu geçici dalgalanmaların tamamen ortadan kalkması için ekonomide yapısal reformlar gerektiğini söyledi. Derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların yatırım yapılabilir seviyesinin de altına çekildiğini anımsatan Prof. Dr. Doğan Cansızlar, "Bütün bu faktörleri dikkate aldığımızda bu oynaklığın biraz daha devam edeceği anlaşılıyor. Fakat şu var tabii döviz piyasaları aslında bir sonuç. Burada alınan faiz evet çok önemli bir tedbir fakat bunun örtük yoldan yapılması yerine TCMB'nın faiz enstrümanını kullanarak doğrudan yapması piyasalar açısından daha iyi olur. Bunlar geçici tedbirlerdir. Çünkü piyasalar belirsizliği sevmez. Dolayısıyla ileriye yönelik yapacakları tahminlerin sağlam zeminler üzerinde yapılması gerekiyor. Bana göre TCMB'nın burada yapacağı şey de budur. Esas olan ekonominin yapısal tedbirlerinde neler yaptığımızın ortaya çıkması. Yani yapısal reformlar olmadığı sürece gerek faiz gerek dövizdeki bu hareketler süregelip gidecektir, bunlar geçicidir diye bakmak gerekir" diye konuştu. "YURTDIŞINDA DA OYNAK BİR SEYİR İZLİYOR FAKAT BİZDE BİRAZ DAHA NEGATİF" Dövizdeki dalgalanmaların Türkiye'ye özgü olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Cansızlar, şöyle devam etti: "Dövizdeki bu volatilite sadece Türkiye'ye özgü bir dalgalanma değil, bunu özellikle belirtelim. Dış faktörler önemli; Amerika'daki gelişmeler, federal rezerv dediğimiz Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararları, arkasından dünyada ve Avrupa'daki gelişmeler başta olmak üzere tüm bunlar aslında dövizdeki volatiliteyi etkiliyor. Tabii bunun yanı sıra kendi içimizdeki gelişmeler de bu dış gelişmelere ilaveten bir takım oynaklık göstergelerinin artmasına sebep oluyor. Döviz ve dolar kuru yurtdışında da çok oynak bir seyir izliyor fakat bizde biraz daha negatif ayrışıyor denebilir. Çünkü kendi iç dinamiklerimizde meydana gelen gelişmeler de var"