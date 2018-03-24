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(Görüntülü Haber)  SÖYLEŞİ - "Sürdürülebilir üretim için teknoloji yatırımı önemli"

    Mahmut Can Emir / Bursa, 24 Mart () – Sera Group Genel Müdürü Ahmet Ozan Şener, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisinin inşaatın lokomotif olduğu bir yapıdan daha Ar-Ge ve katma değer yaratan teknoloji gibi...

 

 

Mahmut Can Emir / Bursa, 24 Mart () – Sera Group Genel Müdürü Ahmet Ozan Şener, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisinin inşaatın lokomotif olduğu bir yapıdan daha Ar-Ge ve katma değer yaratan teknoloji gibi alanlara yönelmesi gerektiği konusundaki çağrısını desteklediğini söyleyerek, "Üretimi sürdürülebilir kılmak için teknolojiye yatırım çok önemli" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'nın sorularını yanıtlayan Şener, Ar-Ge yatırımını şirketlerdeki ortaklıklarıyla yaptıklarınıvurguladı ve ekledi:

"Teknoloji kısmında TAV ortaklığımızda TAV kendi içinde, İDO ortaklığımızda, İDO kendi içinde yakıt tüketimini düşürmek için, inşaatta ise genelde maliyet düşürücü Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz ve kesinlikle olması gerektiğine inanıyoruz. Üretimi sürdürülebilir kılmak için teknolojiye yatırım çok önemli."

Döviz kurlarındaki artışın gayrimenkul sektöründe kendilerini yabancı müşteriye yönlendirdiğini söyleyen Şener, "Şu anki hedef ortadoğu pazarı, orada çeşitli anlaşimalarımız var, sürekli ziyaretçilerimizde oluyor. Katar ve Dubai için ciddi pazarlama aktivitelerimiz var. Son bir iki yıldır Avrupa’dan gelen turist sayısı düştüğü için azaldı fakat bu yıl özellikle İngilizler olmak üzere Avrupalı turist sayısı 2015 yılının rakamlarına ulaştı" diye ekledi.

 

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