(Görüntülü Haber) SÖYLEŞİ - Birleşik Krallık Büyükelçisi'nden ithalatçıya "finansman" müjdesi

Hilal Sarı / Bursa, 24 Mart () Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Türk ithalatçılara ve ara girdisinde ithalat olan ihracatçıya 'finansman' müjdesi verdi: "Eğer ithalat gerçekleştiren bir Türk şirket, ithalat girdisinin yüzde 20'sini Birleşik Krallık'tan tedarik etmeyi vaat ederse, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UK Export Finance) ihtiyacının yüzde 100'ünü finanse edecek. Yani bu harika bir haber. İstanbul'daki Başkonsolosluğumuzda bu konuya dedike bir çalışanımız da var artık. UK Export Finance'ten elde ettikleri finansman Türk yatırımcılar için büyük bir fırsat." 'nın sorularını yanıtlayan Sir Chilcot, ithalatçılara yönelik finansman müjdesinin ayrıntılarını şöyle anlattı: "Bunun birkaç basamağı var; eğer Avrupa Konseyi'nde her şey yolunda giderse Birleşik Krallık önümüzdeki yıl Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Sonrasında 2020 sonuna kadar sürecek bir uygulama dönemi olacak. Bu süre içinde Türkiye ve Birleşik Krallık arasında şu an geçerli tüm şartlar aynı şekilde devam edecek ve değişen bir durum olmayacak. "Türkiye ile ayrı bir ikili ticaret anlaşması için görüşme yapılabilecek" "2020?den sonra ne olacak dediğimizde, bunu şu an net bilmiyoruz. Çünkü öncelikle Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkilerimizin müzakereler sonucu netleşmesi gerekiyor. Bu görüşmelere paralel olarak Türkiye'nin de tarafı olduğu Gümrük Birliği çerçevesinde sahip olduğumuz haklara dair anlaşma tekrar görüşülecek ve sonuçları Türkiye'yi de Gümrük Birliği kapsamında iki yönlü yararlandıracak. Sonrasında ise Gümrük Birliği kapsamında olmayan ürün ve hizmetler için Türkiye ile ayrı bir ikili ticaret anlaşması için görüşme yapılabilecek. "Şimdilik 2020 sonrası ilişkilerimize dair birçok belirsizlik var" "Yani şimdilik 2020 sonrası ilişkilerimize dair birçok belirsizlik var. Fakat şunu söyleyebilirim ki hükümetler olarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini kesinlikle en az bugünkü seviyede tutmayı, sonrasında da şartları karşılıklı ticaret için kolaylaştırarak şu anda hızla artmakta olan ikili ticaretimizi artırmaya devam etmeyi hedefliyoruz. "Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi söyledi bana; Hedefimiz şu anda 16-17 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacmimizi hızlı bir şekilde 20 milyar dolara çıkartmak ve bunu kısa vadede yapabilmek." Birleşik Krallık?taki yatırım fırsatlarını Türk işadamlarına ulaştırmak istediklerini de ekleyen Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, "Öncelikle dünyadaki tüm yatırımcılara ne sunuyorsak, Türk yatırımcılara da aynı fırsatları sunuyoruz" dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı: "Girişimcilik ve genel olarak ticari faaliyet göstermek için iyi bir ülkeyiz" "Birleşik Krallık'ta yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara ne vadediyoruz derseniz, öngörülebilirlik, hukukun üstünlüğü - kurumlarımız ve mahkeme sistemlerimiz aracılığıyla ticari faaliyet gösteren şirketlerin her biri adil bir şekilde değerlendirileceğini bilir, ayrıca iş yapma ortamımız da çok yatırımcı dostu. Dünya Ticaret Örgütü veya benzer bir uluslararası kurum tarafından yapılan güncel araştırmalardan biri İngiltere'nin iş yapma kolaylığı konusunda ilk ondaydı. Yani girişimcilik ve genel olarak ticari faaliyet göstermek için iyi bir ülkeyiz. "Londra dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri" "Açık pazar felsefesindeyiz. Kural ve düzenlemeler minimuma indirildi. Çok eğitimli bir iş gücümüz var. Dünyanın en iyi on üniversitesinden dördü Birleşik Krallık'ta. Yani şirketiniz çok iyi yetkinlikte teknoloji ve araştırma gerektiren bir iş faaliyet kolundaysanız, daha iyi bir yer yok. Ayrıca dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olan Londra Finans Merkezi'ne sahibiz. Yani vadettiğimiz kesinlik, adalet, finansman, küresel ticaret ve çok yetenekli bir iş gücü. Bence hayli cazip bir paket." "Ankara Anlaşması'na benzer bir anlaşma imzalamamız gerekecek" Türkiye'de çok ilgi gören ve son dönemde bazı değişiklikler yapılan Ankara Anlaşması için ise Büyükelçi Sir Chilcott, "2020'ye yani uygulama sürecinin sonuna - kadar anlaşma aynen bugünkü şartlarıyla geçerli olmaya devam ediyor. Fakat bu anlaşma AB ve Türkiye arasında yapılan bir anlaşma olduğu için, Brexit sonrası bu anlaşmanın taraflarından biri olmayacağız. Bu durumda Türkiye ile yeni Ankara Anlaşması'na benzer bir anlaşma imzalamamız gerekecek" dedi ve şunları söyledi: "Ankara Anlaşması ile Birleşik Krallık'a gelebilir, iş kurabilirsiniz" "Son değişiklikler Ankara Anlaşması' nda Birleşik Krallık topraklarında yeterli sıklıkta bulunmayan ve üç yılın ardından süresiz oturma izni talep eden fakat reddedilen bir bireyin iddiası üzerine mahkemenin bu yönde karar vermesi sonucu gerçekleşti. "Mahkeme bu bireyi haklı bulsa da, kanunun uzun bir süredir tarafımızdan yanlış uygulandığına, süresiz oturma izni için üç yılın yeterli olmayacağına karar kıldı. Yani değişen bir şey yok, yine Ankara Anlaşması ile Birleşik Krallık'a gelebilir, iş kurabilir, ailenizi yanınızda getirebilir ve üç yılın ardından da tekrar üç yıl uzatma talep edebilirsiniz. Sonrasında da yine geçici oturma iznini yenileyebilirsiniz. "Öte yandan tüm bunlara paralel olarak Birleşik Krallık?ta süresiz şekilde kalmak isteyen bireyler için yine Ankara Anlaşması kapsamında bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Fakat şu anda mevcut hükümler süresiz oturma izni vermemize olanak tanımıyor."