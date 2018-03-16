(Görüntülü Haber) Sivas'ta üretilen silah dürbünleri Afrin'de kullanılıyor

SİVAS Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nda üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki silahlarda kullanılıyor. Sivas'ta 2016 yılı Mayıs ayında hizmete giren Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nda gündüz görüş dürbünleri, jandarmanın kullandığı dürbünler ve tanklara takılan dürbünler üretiliyor. Dürbünler, TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılıyor. Aselsan Hassas Optik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, üretimle ilgili bilgiler verdi. Yıldırım, fabrikada gece görüş, kızılötesi ve gündüz görüş mercekleri ve aynı zamanda dürbünlerinin üretildiğini belirterek, "Üretilen bu ürünlerimizin birçoğu da şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Kullanılan ve denemeleri başarılı geçen dürbünlerimiz Afrin harekâtında da kullanılmakta. Bu da bizleri gururlandırmaktadır. Bizim bundan sonraki amacımız da Sivas'ta savunma sanayisini geliştirerek, en az 10 tane tesisin faaliyete geçmesidir. Aselsan burada öncü olacaktır ve olmuştur. Şu anda tedarikçilerini yetiştirmektedir. Bağlı olarak 1 tane İŞGEM'de faaliyete geçmiştir. Sivas'ta faaliyette olan bazı özel firmalar gibi diğer sanayi kuruluşlarına da iş vermektedir. İnşallah bu yılın sonuna doğru yatırımlarımız devam ediyor. İkinci fabrikaya da bu yılın sonuna doğru başlamayı düşünüyoruz. Savunma sanayi de Ankara'dan sonra Sivas gelecek diyoruz" dedi. 'TÜRKİYE'DE BAŞKA YERDE YOK' Bu zamana kadar, bu tür ihtiyaçların dışarıdan karşılandığını aktaran Yıldırım, "Özellikle milli mercek konusunda Türkiye'de başka yerde üretim yok. Sadece Sivas'ta üretiliyor. Bu ihtiyaçlar, bu zamana kadar dışarıdan karşılanıyordu. Biz ordumuzun, polisimizin, tüm güvenlik kuvvetlerimizin kullanacağı bu tür silah üstü dürbünlerini Sivas'ta yapmaya talibiz. Şu anda 3 vardiya çalışıyoruz. Afrin'e gündüz görüş dürbünü, jandarmanın kullandığı dürbünleri, tanklara takılan dürbünlerimizi gönderdik ve orada kullanılıyor" diye konuştu. Üretilen milli dürbünlerin ihracatının da yapıldığını aktaran Yıldırım, "Türkiye'deki kendi ihtiyacımızın dışında ihracat da yapıyoruz. Şu ana kadar gece görüş dürbününü Filipinler ordusu kullanmaktadır. Ayrıca Kazakistan'a, Ürdün'e ve Katar'a burada ürettiğimiz ürünler gidiyor" dedi.