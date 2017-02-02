(Görüntülü Haber) Şişecam'dan Balıkesir'e 400 milyon liralık yatırım

DÜNYANIN en büyük 5 cam üreticisinden Şişecam Topluluğu, yıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni tesisi için Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ni seçti. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, arsa tahsisi için Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ile protokol imzaladı. Şişecam Kimyasallar Grup Başkanı Burhan Ergene ve Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Şekib Avdagiç, ilçe belediye başkanları, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda iş adamı ve sanayici imza törenine katıldı. Konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Topluluğu'nun gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü söyledi. Balıkesir'e de 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını, bu yatırım konusunda, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinin gösterdiği teveccühten memnun olduklarını vurgulayan Kırman, "Türkiye Şişecam Fabrikaları kendisine özgü yapısıyla camın bütün üretim alanlarında faaliyette bulunan tek örnek. Düz cam, cam ambalaj, cam ev eşyası, kimyasallar ve bunun yanında enerji ve diğer alanlardaki yatırımlarıyla, dünyadaki rakipleri arasında ilk 5 içindedir. 13 ülkede, 44 noktada üretim yapıyoruz. Satış temsilciliklerimiz hariç olmak üzere 44 noktada fırınlarımız çalışıyor ve dünyanın sayılı cam ve soda üreticileri arasında yer alıyoruz. Bütün çabamız ülkemiz bayrağını bu yerlerde dalgalandırmak. Bu dönemde, içinde bulunduğumuz koşulları da dikkate aldığımızda, bizim sanayici olarak görevimizin 1935 yılında Atatürk'ün bu şirketi kurduğundan bu yana en büyük amacının bu ülkeye hizmet olduğunu unutmadan bu dönemde de Türkiye'deki yatırımımızın büyütülmesi noktasında karara vardık. Bu kapsamda da elyaf yatırımımızı yıllık 70 bin tonla Balıkesir'de yapacağız. Daha yüksek teknolojili kompozit sanayisine hizmet edebilecek, savunma, otomobil, sanayisinde kullanılabilecek, rüzgar enerji santrallerinin pervanelerinde kullanılabilecek yüksek kalitede, her alana yayılabilecek kompozit malzemeyi üretmekte yoğunlaşacağız. Kısa sürede de buradaki yatırımımız tamamlayarak, hayata geçireceğimize inanıyoruz. Ben bu tür yatırımlarda değil, baca tüttükten sonra konuşmayı tercih ederdim. Hiç şüpheniz olmasın kısa sürede baca tütecek. Hazırlıklarımıza arsayı almadan önce başladık. Balıkesir'e, Türkiye'ye rekabetçi, yüksek kalitede katma değer ürünü içeren bir portföy ile üretim yapan bir tesis kazandıracağız" dedi. Şişecam topluluğu Genel Müdürü Kırman'dan sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, Balıkesir'in İstanbul, İzmir ve Bursa gibi metropol kentlere ulaşım süresi azaldığını, kentin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını vurgulayıp, "Yatırımcı Balıkesir'e geliyor. Şişecam'ın Balıkesir'e gelmesini çok önemsiyoruz. Bu çerçevede Şişecam Balıkesir'e sanayi anlamında eşik atlatacaktır. Bize düşen de gelen yatırımcıya Balıkesir'i hazırlamaktır. Sosyal hayatıyla, yeşil alanlarıyla ticari alanlarıyla. Biz Balıkesir'i geleceğe, yani sosyal hayatıyla, ticari alanlarıyla hazırlıyoruz" diye konuştu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise Şişecam fabrikasının Balıkesir'e kurulmasının kent için önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Şişecam'ın burada bacasını tüttürmesinden sonra, başka firmaların da Balıkesir'e gelmesine şehrimizde hayat bulmasına fırsat sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'nin yaşadığı özel koşullar içinde, bize dayatılmak istenen zorlu koşullar içerisinde, Türkiye ekonomisini adeta alt üst etmeye çalışan, hem içeriden hem dışarıdan bir takım güçlerin çok yoğun çalıştığı bu dönemde, ülkesini, milletini vatanını seven kişilerden müteşekkil şişecam firmasının yetkililerini böyle bir yatırımı burada yaptıkları için, Türkiye ekonomisine de büyüyerek katkı sağladıkları için tebrik ediyorum, alkışı hak ettiklerine inanıyorum" dedi. Konuşmaların ardından, arsa tahsis protokolü, Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Şişecam Kimyasallar Grup Başkanı Burhan Ergene ve Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Şekib Avdagiç tarafından imzalandı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yatırımcı kuruluşun yöneticilerine 'Yağcıbedir Halısı', Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edrip Uğur, 'gümüş Balıkesir hatıra parası', Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ile Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler 'Plaket' armağan etti. Prof. Dr. Kırman, fabrikanın 2018 yılı mart ayında faaliyete geçeceğini açıkladı.