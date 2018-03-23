(Görüntülü Haber) Şimşek: Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri (6)

(Konuşmadan ayrıntılarla güncellendi) Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "en büyük sorunlardan birinin enflasyon" olduğunu söyledi. Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ""Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi ve ekledi: "Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. "Bunlar için tedbir alıyoruz. "Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık. "Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız. "Malesef yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek. "Artık inşaata yatırım yapan yatırımcılardan, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz; inşaattan kazandıklarını imalata yatırsınlar. "Vergi tabanımız dar, genişletmemiz lazım. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kastediyorum. "Sermaye piyasaları gelişmeden artık bu hızda devam edemeyiz; şu anda şartlar elverişli henüz yağmur yok. "Şirketlerinizi halka açın. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Çünkü amacımız tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek. "Bankalara çağrım: Hepinizin bir aracı kuruluşu var. "Ama neden yatırım bankası kurmuyorsunuz? Mevduata dayalı yatırım bankası kurun. "Startuplara yatırım yapın. "Geleneksel sektörlerde kar payları düştü. "Gelecek vaadeden şirketlere daha çok kaynak verelim. "Çalışanlarınıza tasarruf teşvikini anlatın. Tassarruflara şirketler olarak siz de bu şekilde destek olun. "Türkiye Avrupa'da değil iddiasına yanıt Trakya nüfusudur; 11 milyon. Birçok AB ülkesinden daha büyük. "Yani fiziki olarak tartışmasında bile net Avrupa'nın bir parçasıyız; Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. "Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var; demokratik kaliteyi artırmamız, hukuk sistemini iyileştirmemiz için. "Doğuda güneyde örnek olacak birşey yok. Bu konularda Avrupa'dan ilham almaya devam edeceğiz. "Her 100km'de bir havalimanı olacak. "2040 yılında Türkye'nin içinde olduğu yedi gelişmekte olan ülke gelişmiş yedi (G7) ülkenin iki katına çıkacak."