(Görüntülü Haber) Şimşek: Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri (2)

Bursa, 23 Mart () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "en büyük sorunlardan birinin enflasyon" olduğunu söyledi. Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ""Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi.