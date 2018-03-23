(Görüntülü Haber) Şimşek DHA'nın yeni platformu DHAFinans'ı inceledi

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart () Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında lansmanı gerçekleşen, finansın haberle buluştuğu Finans platformunu inceledi. Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında standını ziyaret ederek, hızlı, tarafsız, yenilikçi habercilik anlayışını benimseyen ve finans sektörünün en köklü firmalarından Foreks işbirliği ile ortaya çıkan Finans platformuna ilişkin Finans Piyasaları Müdürü Türker Akanlar'dan detaylı bilgi aldı. Şimşek canlı yayın da verilen, finans dünyasındaki son gelişmelerin verildiği yeni terminal için 'yı kutladı ve başarılar diledi.