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(Görüntülü Haber) SGK Başkanı: Hedef 2 milyon istihdam

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Başkanı Selim Bağlı, 2 milyon istihdam hedeflediklerini söyledi. SGK Adıyaman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' toplantısına katılan...

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Başkanı Selim Bağlı, 2 milyon istihdam hedeflediklerini söyledi.

SGK Adıyaman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' toplantısına katılan SGK Genel Başkanı Selim Bağlı, iş güvenliği ve sağlığı bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. 2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir gayret ve çaba içerisinde olduklarını kaydeden Bağlı, şunları söyledi:

​"Özellikle inşaat iş kolunda inşaat sektöründe iş kazalarını sıfıra indirmek, iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve düzenlemeleri yapmak, bu konuda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte bir araya gelmek, farklı farkındalık oluşturmak, bilinç oluşturmak, milli seferberlik kapsamında Adıyaman'dayız. Türkiye ekonomisinin bugüne kadar çok az kaydettiği artı istihdam sağladı. Amacımız burada cezalandıran değil, rehberlik eden danışmanlık yapan eğiten bir denetim sistemini oturtmak, işçi ve işverenlerde gerekli duyarlılığı ve farkındalığı oluşturmak. Çünkü nihayetinde inanıyoruz ki çalışanlar öncelikle devlete emanet edilmişlerdir. Onlar hem çalışma koşulları itibariyle, hem iş sağlığı ve güvenliği açısından devlete emanet edilmişse devlet bu emanetini gerekli yasal düzenlemeler çıkararak, gerekli denetimleri yaparak korumakla yükümlü. Onun için biz bu emanetlerimiz en iyi şekilde korumak ve bunlara sahip çıkmak için hedef sıfır diyoruz."

Bağlı, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezip işçilerle bir araya geldi.

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