(Görüntülü Haber) SGK Başkanı Bağlı: Terörden zarar gören iş verenin prim borcu ödemesini 2 Mayıs' a uzattık

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, terör olayları nedeniyle bölgede zarar gören işverenlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının vermek zorunda oldukları ertelenen prim borçlarının 2 Mayıs 2017'ye kadar uzatıldığını söyledi. SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan, 'Çalışma hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Diyarbakır'a geldi. Kentte gelen Başkan Bağlı ile beraberindeki heyet, kaldıkları otelde basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan SGK Başkanı Bağlı, her kamu kuruluşunun işini en iyi şekilde yapmasının vatandaşları memnun ederek birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlayan bir süreç olacağını söyledi. Temel amaçlarının, kentte işverenlerle bir araya gelerek istihdam projelerini, imkanlarını iş verenlere anlatmak, onların sorunlarını dinleyerek istekleri doğrultusunda çözmek olduğunu söyleyen SGK Başkanı Bağlı şöyle konuştu: "PROGRAM İLE ULAŞILMAYAN HİÇ BİR İŞSİZ KALMAYACAK" "Bu programla birlikte ulaşılmayan hiç bir işsiz kalmayacak, bütün işsizlerimize ulaşacağız ve bütün işsizlerimize iş sağlamak, istihdam sağlamak için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Milli seferberlik programı kapsamında Türkiye'nin kronik sorunu olan işsizliği kontrol edilebilir bir seviyeye getireceğiz. Milli seferberlikte bizim anladığımız, halkın yanında olmak, hesap vermek, onların problem ve çözümlerini birinci elden, birinci ağızdan dinlemek ve çözmektir. Özellikle terörden mağdur olan bu bölgedeki iş verenlerimizle ilgili geçen yıl çok ciddi kolaylıklar ve imkanlar sağladık. Bunların başında bölgede Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt'in Eruh ilçesi, Mardin'in Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı kanun gereğince, 1 Aralık 2015-30 Kasım 2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapmak zorunda oldukları başvuru sürelerinin 23 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmasına, 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 30 Kasım 2016 tarihine kadar döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitlerinin, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2 Ocak 2017 tarihine kadar ertelemiştik. Bizim hesaplarımıza göre 2016 yılında yaklaşık 500 milyon lira prim alacağını biz 12 ay boyunca toplamadık. Her hangi bir cezaya girmeksizin hem bildirge verme, prim ödeme mecburiyetlerini 12 ay boyunca askıya almıştık. Esnaf bir seferde bu parayı nasıl ödeyecek diye soruyorlardı. Bu konuda Sayın Bakanımızın talimatıyla esnafımızı ve iş verenimizi rahatlamamız gerekiyor. Onun için 23 Aralık 2016-31 Mart 20017 tarihleri arasında verilmek zorunluluğu olan her türlü bilgi ve belgeyi yasal süreler içerisinde versinler. Bu kez bilgi ve belge verme zorunluluğunu ertelemiyoruz. Bildirgelerini, belgelerini verip, geçen yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğunuz primlerinizi ise 1 Mart 2016-31 Mart 2017'ye ait olan prim borçları 2 Mayıs 2017 tarihine kadar ertelendi. Bu tarihe kadar borçlarını ödeyebilirler, esnafımızı, iş verenimizi sıkıştırmıyoruz. Prim ertelemesi yaptığımız yerlerde bizim tahakkuk yaptığımız oran yüzde 86'ydı. Biz prim ertelemesi yaptık ama iş verenimiz yine primlerini verdiler ciddi bir oranda tahakkuk yaptık ve toplamda 553 milyon Lira tahakkuk yapıldı. Belirtilen bölgede ve 476 milyon Lira da tahsilat yaptık." Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve beraberindeki heyet daha sonra Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek program hakkında bilgi verdi. Başkan Bağlı ve beraberindeki heyetin kentteki ziyaretleri devam ediyor.