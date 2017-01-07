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(Görüntülü Haber) Selin vurduğu çiftçiye son darbe yetersiz pompa krizi

Ali Ekber ŞEN - İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de geçen hafta meydana gelen sel felaketi sonrasında, seraları kaplayan sular, pompaların yetersizliği nedeniyle hala boşaltılamadı. Üreticilerin ürünlerini sandalla hasat etmek zorunda...

Ali Ekber ŞEN - İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de geçen hafta meydana gelen sel felaketi sonrasında, seraları kaplayan sular, pompaların yetersizliği nedeniyle hala boşaltılamadı. Üreticilerin ürünlerini sandalla hasat etmek zorunda kaldığı Tarsus İlçesi’ne bağlı Özelbahşiş ve Kulak Mahallesi'nde binlerce dönüm sera, adeta denizi andırıyor. Su boşaltmada kullanılan pompalar, 1-1.5 metreye kadar ulaşan sel sularını tahliye etmekte yetersiz kalıyor. Bölgede incelemelerde bulunan Mersin Milletvekili CHP'li Aytuğ Atıcı, üreticilerin sorunlarını dinledi. Bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Atıcı, "Bütün seralar su altında kalmış durumdadır. Bu suların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Burada hiçbir şekilde particilik yapılmaz. Burada bir afet var. CHP, AKP, MHP milletvekilleri ve bakan bu acı tabloyu gördük. Siyasi çatışmaları bir kenara bırakıp el birliğiyle çiftçinin sorununa çözüm getirmemiz lazım. Bunun yolu da burayı afet bölgesi ilan etmekten geçer. Çiftçinin zararının birazcık karşılayayım, çiftçiye biraz can suyu verelim. Afet bölgesi ilan edilirse çiftçi ele güne muhtaç olmaz" dedi. 'DEV POMPALAR ŞART' Bölgedeki suyun çekilmesi ve bir daha sel baskınlarının yaşanmaması için dev pompaların kurulmasını öneren Atıcı, "Bundan 40 yıl önce yapılan pompalar bu suyu atamıyor. Çözüm zor değil. Köprüler yapan, boğazın altından Marmaray yapan, tüp geçitler yapan ülkeyiz. Bunu mu yapamayacağız? Buraya dev pompaların zaman geçirilmeden konulması gerekir. Ürün öldükten sonra drenaj yapsan ne olacak? İktidarıyla, muhalefetiyle el ele verip sorunu halletmek lazım” diye konuştu. 'KÖYLÜ MAĞDUR' Kulak Köyü Muhtarı Süleyman Bağdaç ise şunları söyledi: "Şu an pompalar yetersiz. Buraları kurutmak, baskını yaşamamak için dev pompalar lazım. Pompalar su dolduktan sonra boşaltsa bir işe yaramaz çünkü ürünlerimiz ölüyor. Köylü çok mağdurdur. Bu vaziyette 15-20 günde anca boşalır bu su. Bir de yağmur geliyor ve belki köyümüz su altında kalacak. Dev pompa lazım. Bu ihtiyacımızı gelen tüm yetkililere söylememize rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı." Öte yandan, 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

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