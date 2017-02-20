(Görüntülü Haber) Şanlıurfa turizmi canlandırılacak

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) KARACADAĞ Kalkınma Ajansı ile Avrupa Birliğinin desteğiyle Şanlıurfa'da 'Tarih Yeniden Canlanıyor' Projesi kapsamında; yaklaşık 10 milyon Avro yatırımla kentin tarihi mekanlarında iyileştirme ve koruma altına alınarak, turizme kazandırılacak. Projenin takım liderleri Mary McKeon ve Yaman İrepoğlu, Göbeklitepe Ören Yeri arkeolojik kazı alanının üst örtüsünün yapılması ve UNESCO Dünya Kültür Mirası ana listesine dahil edilmesi için çalışıldığını söyledi. Yaman İrepoğlu, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında sokak sağlıklaştırma ve aydınlatma çalışmalarının proje kapsamında yapılacağını ve Haziran yanına kadar tamamlanacağını kaydetti. Mary McKeon ise amaçlarının bütün bileşenlerle birlikte turizmde farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Projemizin bir parçası da turizm sektöründe hizmet veren tarafları eğitmek olacak. Bunlar taksi şoförleri, minibüs şoförleri, oteller, restoranlar, hediyelik eşya satanlar, esnaf gibi bu alanda turizmde hizmet veren insanları eğitmek ve turizmin kalitesini arttırmak temel amaçlarımızdan birisidir. Eğitimlerimizden bir tanesi de hijyenle ilgilidir. Turizmde hizmet veren oteller, restoranlar, kafelerin belli bir standarda ulaşması için eğitimler verilecek ve bu hijyen eğitimleri uygulamaları için de eğitimler verilecek" dedi. Önümüzdeki süreçte kentte Uluslararası Mutfak Çalıştayı yapılacağını da dile getiren McKeon, 'Otobüs ve taksi şoförleri yine eğitim vereceğimiz sektörlerden biri olacak. Örneğin otobüs veya uçakla Urfa'ya geldiğinizde artık bir turistsiniz ve hemen bir taksi tutup ulaşacağınız bir yere geliyorsunuz. Ankara'dan İstanbul'dan, Almanya'dan ya da İtalya'dan fark etmez gelen turistlerin belirli ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlara standart bir şekilde karşılık verecek düzeye gelmeniz gerekiyor. Örneğin hem iletişim olsun, hem harita bilgisine sahip olmalı. Şanlıurfa'da nerelere gidilir, nerede konaklanır gibi tutarlı bilgilere sahip olması için taksi şoförlerine de eğitim verilecek' şeklinde konuştu.