(Görüntülü Haber) Samsun’da Mediclust Medikal Sanayi şirketi kuruldu

SAMSUN’da medikal sektöründen daha çok ekonomik kazanım sağlamak amacıyla ‘Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ kuruldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Çarşamba TSO, Bafra TSO, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, OMÜ Teknopark, Mediküm ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Derneği arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde protokol imzalandı. Kurulan kamu şirketi, Türkiye’nin, dünyada 400 milyar dolardan fazla bir pazar payı bulunan tıbbı cerrahi aletler sektöründen daha pay alabilmeyi hedefliyor. ‘CERRAHİ EL ALETLERİ ÜRETİM PAZARINDA TÜRKİYE’NİN PAYI YÜZDE 1’ İmza töreni öncesi konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “2013 yılında cerrahi el aletlerinin dünyada oluşturduğu pazar büyüklüğü 327 milyar dolar. 2015 yılında 368 milyar dolar, 2016’da da 400 milyar dolar olmuş. Bu giderek büyüyen bir pazar. Türkiye bütçesinin yarısı demektir. Dünyada Türkiye bütçesinin yarısı kadar iktisadi büyüklük cerrahi alet üretmekle ve pazarlamakla meşgul. ABD bu pazarın yüzde 49’una sahip. Avrupa’da da Almanya yüzde 11, Fransa yüzde 6, İngiltere yüzde 4, İsveç yüzde 1 ve Türkiye de yüzde 1’ine sahip. Yani toplamda Avrupa’nın oranı yüzde 26’yı geçmiyor. Japonya bu pazarın yüzde 12’sine sahip. Türkiye bu kadar büyük ülkelerin arasından yüzde 1’ini alıyorsa Türkiye’yi küçümsemeyelim. Türkiye bu konuda büyük bir adım atmış demektir. Bu payı çabalarımızla önümüzdeki süreçte geliştireceğiz” dedi. ‘TÜRKİYE YÜZDE 1’LİK PAYIN YÜZDE 85’İNİ İTHAL EDİYOR’ Dünyada tıbbı cihaz sektör pazarında Türkiye’nin yüzde 1’lik payının yüzde 85’ini dışarından ithal ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Türkiye tıbbı cihaz sektör pazarında, pazar büyüklüğü 2,6 milyar dolar, dünya pazar payının içerisinde yüzde 1 civarındayız. Yıllık beklenen birleşik büyüme oranı yüzde 3,4. Maalesef bu yaptığımız yüzde 1 payın yüzde 85’ini ithal malzemeleri alarak yapıyoruz. Neyi ithal ettiğimize baktığımızda herhalde dövme çelik ithal ediyoruz, elektronik kompenentel ithal ediyoruz. Belki çip gibi bazı teknolojik ürünleri ithal edip yaptığımız ürünün içerisine katıyoruz. İnşallah ileride bunlarda ithal edilmemiş olacak. Firmalarımızın üretiminin yüzde 60’ını ihraç etmekte olup, yurt içi pazar payı oldukça düşüktür. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ediyormuşuz. Biz kendi iç pazarımıza ürettiğimiz ürünlerin ancak yüzde 40’ını veriyormuşuz. Keşke kendi iç pazarımızda bütün ithalatın önünü kessek ve bütün bu ithalatın yerine biz ikame olsak. Ülkemiz tıbbi cihaz pazar resmi rakamlarına göre 3 milyar dolar, gayri resmi rakamlara göre 7-7,5 milyar dolar civarlarındadır. Ülke olarak her yıl resmi olarak 2,7 milyar dolar, gayri resmi 5,6 milyar dolar ABD doları ödeyerek uluslararası firmalara destek oluyor” diye konuştu. Şirketin amacı hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Mediclust’ın amacı, kamu alımlarıyla yerli üreticinin kümelendiği Samsun ve diğer bölgelerdeki tıbbi cihaz ve gereçleri üreten firmalara köprü olabilecek, oluşturulacak siparişi alıp üretimi ve tedariki sağladıktan sonra alıcıya teslim eden bir yapı oluşturulacak. Mediclust bir pazarlama şirketi ama aynı zamanda ihtiyaç sahibiyle tedarikçi arasında köprü olacak. İnşallah bu hayırlı girişim şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olur” diye konuştu. Açıklamaların ardından imzalar atılarak şirket resmen kuruldu. Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 93 hissesi Samsun Büyükşehir Belediyesinde olurken, diğer 7 kurumun da hissesi yüzde 1 oldu.