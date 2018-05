(Görüntülü Haber) Sabiha Gökçen'de "Hayata Dair Sohbetler" konferansı düzenlendi

Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından “Hayata Dahil Sohbetler” konferansı düzenlendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Hayata Dair Sohbetler" konferansının bu haftaki konukları ünlü radyocular Nihat Sırdar ve Güçlü Mete oldu. Konuşmacıların radyo ve yaşam anılarını anlattıkları konferansta havalimanı çalışanları keyifli anlar yaşadılar. Konferansın sonunda İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan konuşmacılara katılımlarından dolayı plaket verdi. İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan program sonrasında yaptığı açıklamada,”Bugün Güçlü Mete ve Nihat Sırdar ile birlikte 'Hayata Dair Sohbetler' serisine devam ettik. Yine amacımız burada personelimizi bir şekilde bulundukları iş ortamından alıp onları bir saatliğine bile olsa farklı bir ortama götürmekti. Bugün de radyoculuk üzerine konuştuk. Yine her zaman ki gibi insanların program sonrasında gayet mutlu olduklarını görüyorum, güzel bir program oldu. Güçlü Bey’e ve Nihat Bey’e bu anlamda teşekkür ediyoruz” dedi. “İNSANLARIN BUNA İHTİYACI VAR” Ahmet Hakan Arslan çalışanlarını farklı konularda düşünmeye ittiklerini belirterek,“İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı var. Bunun karşılığı bu. Her programımızın müdavimleri olmaya başladı. Bizim de hoşumuza gidiyor. Yaptığımız işinde bir geri dönüşü olduğunu görüyoruz. Biz tabi bunu yapmaya devam edeceğiz. İnsanları bu şekilde farklı konuları düşünmeye itmeye çalışacağız. Onlarda katıldıkça bizim de hoşumuza gidecek ve yapmaya devam edeceğiz. Biz mümkün olduğunca farklı konulara değinmeye çalışıyoruz. İlk önce doğa gezginiyle başladık. Daha sonra Dünya Kadınlar Günü ve yatırım üzerine katılımcılarımız oldu. Daha sonra spor ve futbol üzerine konuştuk. Şimdi de radyo üzerine konuştuk. Havacılık dışında ki her konuya değineceğiz. Mümkün olduğunca farklı alanlarda bu alanların uzmanlarıyla birlikte edebiyat, yazarlar ve farklı farklı alanlarda ki kişileri de çağıracağız.” dedi. “34 MİLYON YOLCUYU HEDEFLİYORUZ” İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, “Ben buranın en eskilerinden biriyim. 2009 yılında yeni terminal açılış gününde göreve başladım. Geldiğimiz noktayı görünce insanın aklından birçok şey geçiyor. İlk başta burada 3 milyon yolcu geçerken bu sene 34 milyonu hedeflediğimiz bir noktaya geldik. Devamlılığını sağlayan, Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı konumuna gelmiş bir havalimanı içerisindeyiz. Bu da tabi çalışanlarımızla birlikte çok büyük bir emek var. Emeği geçen birçok arkadaşımız var. Onların sayesinde buralara geldik. Hedefimiz daha yüksek. Önümüzdeki planlamalarımız daha fazlasını yapma noktasında. Biz de mümkün olduğunca ekipteki arkadaşlarımızı destekleyeceğiz. Onlarla birlikte inşallah ikinci 10 yılı üçüncü 10 yıla sorunsuz ve çok daha iyi rakamlara gelmeye çalışacağız” dedi.