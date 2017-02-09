(Görüntülü Haber) Rus turistin gözdesi Kemer'de esnaf yılı kredilerle geçirdi

ANTALYA'nın en fazla Rus turist ağırlayan tatil beldesi Kemer'de geçen yıl yaşanan krizin ardından 249 esnaf kepenk kapatırken, birçok esnaf ise kooperatif ve bankalardan aldıkları kredilerle ayakta kalabildi. Geçen yıl Rus turistte yaşanan sıkıntılardan en fazla etkilenen tatil bölgelerinden biri de Kemer oldu. Önceki yıllarda Rus turistlerin gözdesi olan ilçe, 2016 yılı turizm sezonunu güçlükle atlatabildi. Yaşanan sıkıntıdan turizmcilerin yanında bölge esnafı da olumsuz etkilendi. Birçok esnaf borçlarını ödeyebilmek için kooperatifler ve bankalardan aldıkları kredilerle kendilerini kurtarmaya çalışırken, birçoğu ise dükkanını kapatmak zorunda kaldı. 249 ESNAF KEPENK KAPATTI Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, geçen yıl ilçede pazarcı, konfeksiyon ve butik, hediyelik eşya, market, pansiyon ve otel, lokanta ve fastfood, ev tekstili, kuaför ve berber işi yapan 249 kişinin esnaflığı bıraktığını söyledi. Geçen yıl ilçede Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla 308 esnafın 17 milyon 700 bin TL kredi kullandığını belirten Ünsal, 2015'ten 2016'ya devreden kredi borcunun ise 14 milyon 200 bin lira olduğunu vurguladı. Bolat Ünsal, "Kemer esnafı 2016'yı kredilerle geçirdi. 2015 sonlarında, 2016 başlarında uygulamaya konulan esnaf için can suyu tabir edilen faizsiz krediler, aslında tam yeterli gelmedi" dedi. Bölgede artık büyük ölçekli otel ve ticari alanların yapımının durdurulması gerektiğini kaydeden Bolat Ünsal, "Esnaf planlaması getirilmesi lazım. Nasıl ki taksilerde, dolmuşlarda, otobüslerde bir tahdit varsa, esnafta da bu şekilde bir tahdit, bir planlama yapılması gerektiği inancındayız" diye konuştu.