(Görüntülü Haber) Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: Akıllı nesneler insanı ve piyasayı yönetir hale geldi

TÜRKİYE Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Kayseri'de yaptığı konuşmada akıllı nesnelerin insanı ve piyasayı yönetir hale geldiğini ifade etti. Abdullah Gül Üniversitesi'nin konferans salonunda 'Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu' konulu toplantı düzenlendi. Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, toplantıda yaptığı konuşmada, "Rekabetçiliğin desteklendiği ekonomilerde nitelikli ürünlere daha makul bedeller ödeyerek sahip olmamız sağlanıyor. Yapay zekânın da işe karıştığı konularla birlikte, dünyada çok ciddi anlamda farklı şirketler ülkelerin lokomotifi haline geliyor. Yapay zekâlarla şirketler rekabetçilikte ciddi avantajlar elde ediyor. 2000 yılında telekomünikasyon ve petrol şirketleri ilk sırada yer alırken, 2010 yılında deposu fabrikası olmayan 'big data' şirketleri Amerika ve küresel ekonomide ilk sırayı işgal ediyor" dedi. Türkiye'de 50 milyon Facebook kullanıcısı bulunduğuna dikkat çeken Başkan Torlak, "Dijital ekonomide biz de kendi rollerimizi oynuyoruz. Akıllı nesneler insanı ve piyasayı yönetir hale gelmiştir. İnsanın öğrenmesi, üretmesi, tüketmesi ve her türlü etkileşimi büyük veri ve yazılımlarla ile yönetilmektedir. Uber dünyanın gündeminde olan bir girişimcilik modelidir. Hiçbir taksisi olmayan dünyanın en büyük taksi şirketidir. Facebook da hiçbir içerik üretmeyen dünyanın en popüler sosyal medyasıdır. Alibaba ve Amazon hiçbir sabit yatırımı olmayan dünyanın en değerli perakendecisidir. Bu firmalarında elindeki 'big data' onları en iyi hale getirmiştir. Uber uygulamasının olduğu bir yerde, birazcık güven problemi yaşayanlar Uber'i kullanabiliyor. Uber uygulaması ile size araç kiralarken gelecek aracın plakası, şoförün adı bildiriliyor. Ödeyeceğiniz bedeli biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yaşanan Uber olayı ile ilgili bir durum vardı. Sürücü 1550 TL'lik taksi bedeli almıştı. Ancak bunun meslek mensuplarına atfedilmesi doğru olmaz. Artık eski, anam babam usulü hizmetin rekabet etmeyi sağlaması zor" diye konuştu. "Biz yola Güney Kore ile birlikte çıktık. Onların küresel birçok markası varken bizim kürsel markamız yok" diyen Torlak, "O kadar ton ihracat yapıyoruz ama bu ihracatla sadece birkaç gram ithalatı karşılayabiliyoruz" dedi.