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(Görüntülü Haber) Öğrencisini sırtında taşıdı

Zafer TOKUŞ/ ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde beden eğitimi öğretmeni Yahya Celep, yürümekte güçlük çeken öğrencisini aktivitelere katmak için sırtında taşıdı. Karasu Limandere Ortaokulu'nda beden eğitimi...

Zafer TOKUŞ/ ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde beden eğitimi öğretmeni Yahya Celep, yürümekte güçlük çeken öğrencisini aktivitelere katmak için sırtında taşıdı. Karasu Limandere Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Yahya Celep'in öğrencisini sırtında taşıdığı fotoğraf sosyal medyada yayınlandı. Yürümekte zorluk çeken öğrencisini sırtında taşıyan Yahya Celep büyük övgü aldı. 5'inci sınıftaki kız öğrencisinin yürümekte güçlük çektiğini, ameliyat olacağını belirten Yahya Celep, okulun bahçesinde yaptıkları spor aktivitesine öğrencisini de katmak için sırtında taşıdığını söyledi.

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