(Görüntülü Haber) Numan Kurtulmuş: Turizm gelirimizin 32 milyar dolara çıkmasını ümit ediyoruz (2)

KÜLTÜR VE MEDYA KURULTAYI'NA KATILDI



Ordu’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneği’nin organizasyonuyla Boztepe’de bir otelde düzenlenen ‘Ordu Kültür ve Medya Kurultayı’na katıldı.



Burada bir konuşma yapan Bakan Numan Kurtulmuş, Anadolu basınının önemine dikkat çekerek, seçim süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de her seçimin önemli olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Türkiye bu kalkınma hızını sağlamak ve kalkınma hızını daha da artırabilmek amacıyla 16 Nisan’da bir referanduma gitti. Yeni referandum sistemini millet onaylayarak yürürlüğe koydu. Şimdi bu yönetim sisteminin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı, yani genel başkanını bu millet bu seçimde belirleyecektir. Seçim kampanyası olacak, şimdiden söyleyeyim; hiç kimse seçim kampanyasında milletin iradesi yokmuş gibi davranamaz. Milletin 16 Nisan referandumunda ortaya koyduğu, yeni bir yönetim sistemini yok sayarak, bu talebi geri çevirmek için seçim kampanyası yapmak, akan suyun tersine gitmeye çalışmak demektir. Kimse boşuna milletin iradesini yok saymasın. Millet bu yeni yönetim sisteminden geri adım atmayacak, verdiği karardan geri dönmeyecektir."



Bakan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Ordu İl Başkanlığı’nda partililerle düzenlenen toplantıya katıldı.