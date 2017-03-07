(Görüntülü Haber) Nihat Özdemir: Yüksek faiz yatırımcıyı rahatsız ediyor (2)

ÖZDEMİR: 3'ÜNCÜ HAVALİMANI ZAMANINDA AÇILACAK Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Bursa'da katıldığı toplantının ardından Yalova'ya geçip burada, Limak Uludağ Elektrik'e ait Faturamatik Yetkili İşlem Merkezi'lerinin açılışını yaptı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdemir, İstanbul'daki 3'üncü Havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Her ay ortalama bitirme oranımız artıyor. İnşallah zamanında, 2018’de açacağız havalimanımızı. Şu anda çalışmalar tam hızla devam ediyor. Geçenlerde de terminali baştan aşağıya inceledik. Bazı medya da inşaatın son halini göstermekte. Hem pist çalışmaları hem terminal, ana inşaat, yapılacak diğer binalar da hızla şu anda devam ediyor. Programında yürütüyoruz” dedi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Özdemir, "Kuveyt Havalimanı, Türk müteahhitlerinin yurt dışında aldıkları en büyük projelerden bir tanesi. 4.5 milyar dolar civarında. İşe başladık. Tabi onun süresi 6 yıl. Fakat diyorlar ki; ‘bu çok uzun bir süre bunu kısaltın.’ Biz de 4 yılda bitirmek üzere onlara bir söz verdik. Konuşmalar, görüşmeler yaptık. İnşallah onu da 4 yıl içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu. Dünyanın en uzun köprüsünü yapmak istediklerini de sözlerine ekleyen Özdemir, Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temelini bu ay atacaklarını belirtti. Özdemir, "Türkiye’de bazı önemli yatırımlar var. Çanakkale Köprüsü, bir Türk ortağımız ve 2 tane Koreli firmayla beraber aldık. 18 Martta onun temeli atılacak. Orayı da hızla bitirip dünyanın en uzun köprüsünü yapmayı Allah bize nasip edecek inşallah. Hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalarımız, yatırımlarımız devam ediyor. Afrika’da, Balkanlarda, Rusya’da, Irak’ta varız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve devam edecek" diye konuştu.